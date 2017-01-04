Конте: "Работа над трансферами ведется"

Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что внутри его клуба идет работа над поиском усиления на трансферном рынке в январе.

И хотя "синие" выиграли все 13 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас уверенно возглавляют турнирную таблицу, Конте признается, что не отказался бы от усиления. Итальянский тренер не называет никаких имен или позиций, но признает — работа в этом направлении ведется.



"Что касается вопроса насчет трансферов, то важно, чтобы этот вопрос я обсуждал со своим клубом, не так ли? Несомненно, есть некоторые позиции, в отношении которых нам бы хотелось принять правильное решение, хорошее решение. Этот чемпионат является длинной дистанцией, и это важно".



"Я знаю, как сложно бывает на рынке в январе найти правильное решение, найти правильного игрока. Это будет непросто, но мы определенно разговариваем насчет этого".



"Однако я не хочу говорить об игроках, которые сейчас играют за другие команды. Думаю, важно проявить уважение и к игрокам, и к их клубам", — цитирует Конте Sky Sports.