Конте: "Работа над трансферами ведется"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что внутри его клуба идет работа над поиском усиления на трансферном рынке в январе.

И хотя "синие" выиграли все 13 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас уверенно возглавляют турнирную таблицу, Конте признается, что не отказался бы от усиления. Итальянский тренер не называет никаких имен или позиций, но признает — работа в этом направлении ведется.

"Что касается вопроса насчет трансферов, то важно, чтобы этот вопрос я обсуждал со своим клубом, не так ли? Несомненно, есть некоторые позиции, в отношении которых нам бы хотелось принять правильное решение, хорошее решение. Этот чемпионат является длинной дистанцией, и это важно".

"Я знаю, как сложно бывает на рынке в январе найти правильное решение, найти правильного игрока. Это будет непросто, но мы определенно разговариваем насчет этого".

"Однако я не хочу говорить об игроках, которые сейчас играют за другие команды. Думаю, важно проявить уважение и к игрокам, и к их клубам", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1934

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ccchelsea 04.01.2017 21:07 # ccchelsea
    Слить Микела,купить полузащитника топового и оставить Кенеди.Этого хватит,чтобы стать чемпионами с нехуёвым отрывом.А летом уже топаря за топорем будем подписывать.

    (ответить)

  2. largo-winch 04.01.2017 20:55 # largo-winch
    Понятно. Очередной физручитто, который без денежных вливаний никуя не может

    (ответить)

  3. chelsea-69 04.01.2017 20:40 # chelsea-69
    Алонсо конечно беспокоит, да и Гарри топор сегодня привезет

    (ответить)

  4. chelsea-69 04.01.2017 20:38 # chelsea-69
    Купят, в аренду, продадут
    Че такого? Кушать всем охота

    (ответить)

  5. kiran-gibbs 04.01.2017 20:20 # kiran-gibbs
    Да мне кажется никого и не надо

    (ответить)

  6. budun 04.01.2017 20:20 # budun
    адекватно

    (ответить)

  7. mancunia-planet 04.01.2017 20:00 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: