Конте: "Работа над трансферами ведется"
Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что внутри его клуба идет работа над поиском усиления на трансферном рынке в январе.
И хотя "синие" выиграли все 13 последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас уверенно возглавляют турнирную таблицу, Конте признается, что не отказался бы от усиления. Итальянский тренер не называет никаких имен или позиций, но признает — работа в этом направлении ведется.
"Что касается вопроса насчет трансферов, то важно, чтобы этот вопрос я обсуждал со своим клубом, не так ли? Несомненно, есть некоторые позиции, в отношении которых нам бы хотелось принять правильное решение, хорошее решение. Этот чемпионат является длинной дистанцией, и это важно".
"Я знаю, как сложно бывает на рынке в январе найти правильное решение, найти правильного игрока. Это будет непросто, но мы определенно разговариваем насчет этого".
"Однако я не хочу говорить об игроках, которые сейчас играют за другие команды. Думаю, важно проявить уважение и к игрокам, и к их клубам", — цитирует Конте Sky Sports.
04.01.2017 20:00
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Слить Микела,купить полузащитника топового и оставить Кенеди.Этого хватит,чтобы стать чемпионами с нехуёвым отрывом.А летом уже топаря за топорем будем подписывать.
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Понятно. Очередной физручитто, который без денежных вливаний никуя не может
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Алонсо конечно беспокоит, да и Гарри топор сегодня привезет
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Купят, в аренду, продадут
Че такого? Кушать всем охота
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Да мне кажется никого и не надо
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адекватно
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удачи
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