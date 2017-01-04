Гвардиола: "У "Сити" нет истории, как у "Барселоны" или "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб пока не обладает такой славной историей, как некоторые из европейских грандов.

За последние шесть сезонов "горожане" дважды выигрывали Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии, однако Гвардиола все считает, что "Сити" потребуется еще около десятилетия регулярных выступлений в Лиге Чемпионов, чтобы получить признание как элитного клуба.



"У нас, у этой футболки нет истории наподобие "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" или "Манчестер Юнайтед". Нет и их титулов".



"Чтобы добиться этого, необходимо каждый год на протяжении декады выступать в Лиге Чемпионов. Это важнее для этого клуба, чем завоевание одного титула, уж поверьте мне".



"Мы должны убедить людей в этом удивительном клубе, что они хороши. Они хороши, И болельщики тоже. Они должны верить, что они хороши, что у них хороший клуб и хорошие игроки", — сообщил Гвардиола Daily Mirror.