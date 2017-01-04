Гвардиола: "У "Сити" нет истории, как у "Барселоны" или "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб пока не обладает такой славной историей, как некоторые из европейских грандов.
За последние шесть сезонов "горожане" дважды выигрывали Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии, однако Гвардиола все считает, что "Сити" потребуется еще около десятилетия регулярных выступлений в Лиге Чемпионов, чтобы получить признание как элитного клуба.
"У нас, у этой футболки нет истории наподобие "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" или "Манчестер Юнайтед". Нет и их титулов".
"Чтобы добиться этого, необходимо каждый год на протяжении декады выступать в Лиге Чемпионов. Это важнее для этого клуба, чем завоевание одного титула, уж поверьте мне".
"Мы должны убедить людей в этом удивительном клубе, что они хороши. Они хороши, И болельщики тоже. Они должны верить, что они хороши, что у них хороший клуб и хорошие игроки", — сообщил Гвардиола Daily Mirror.
04.01.2017 19:00
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Последние комментарии:
Лал. Да ни на кого и не пописял, вам лишьбы мочи хлебнуть. Он тонко намекнул, что участие в ЛЧ важнее трофеев.
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некоторые клубы даже не упомянул. как быть? может пеп это всё придумал? пенсами и ливерной колбасой даже не пахнет. хотя про пеликанов мог бы и вспомнить...
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Красивый и грамотный намёк на то,что Сити будет бороться за место в четвёрке в этом сезоне.Некоторые клоуны выше этого намёка даже не поняли.
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лысый просто-напросто сказал правду.
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На месте арабов лишил бы его тортика на др за такое.
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Лысое недоразумение выбрал не тот клуб.здесь ты славы не добьёшься.
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Несите следующего тренера в МС
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Уволен!
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Нормально так обиделся на ЛФЦ.
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"У нас, у этой футболки нет истории наподобие "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" или "Манчестер Юнайтед" и великого Челси.
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Иппать отмазы пошли. Все беды на историю клуба свалил лысы
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смачно он покакал на свой же клуб!
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походу в англии всего два адекватных тренера: клопп и гвардиола
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да уж, позорный коуч позорного клуба
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