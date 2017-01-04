Гвардиола: "У "Сити" нет истории, как у "Барселоны" или "Юнайтед"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб пока не обладает такой славной историей, как некоторые из европейских грандов.

За последние шесть сезонов "горожане" дважды выигрывали Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии, однако Гвардиола все считает, что "Сити" потребуется еще около десятилетия регулярных выступлений в Лиге Чемпионов, чтобы получить признание как элитного клуба.

"У нас, у этой футболки нет истории наподобие "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" или "Манчестер Юнайтед". Нет и их титулов".

"Чтобы добиться этого, необходимо каждый год на протяжении декады выступать в Лиге Чемпионов. Это важнее для этого клуба, чем завоевание одного титула, уж поверьте мне".

"Мы должны убедить людей в этом удивительном клубе, что они хороши. Они хороши, И болельщики тоже. Они должны верить, что они хороши, что у них хороший клуб и хорошие игроки", — сообщил Гвардиола Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1567

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. desower 04.01.2017 19:54 # desower
    Лал. Да ни на кого и не пописял, вам лишьбы мочи хлебнуть. Он тонко намекнул, что участие в ЛЧ важнее трофеев.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 04.01.2017 19:50 # manutd-20champ
    некоторые клубы даже не упомянул. как быть? может пеп это всё придумал? пенсами и ливерной колбасой даже не пахнет. хотя про пеликанов мог бы и вспомнить...

    (ответить)

  3. ccchelsea 04.01.2017 19:48 # ccchelsea
    Красивый и грамотный намёк на то,что Сити будет бороться за место в четвёрке в этом сезоне.Некоторые клоуны выше этого намёка даже не поняли.

    (ответить)

  4. farot 04.01.2017 19:41 # farot
    лысый просто-напросто сказал правду.

    (ответить)

  5. gerrard08 04.01.2017 19:39 # gerrard08
    На месте арабов лишил бы его тортика на др за такое.

    (ответить)

  6. madchester 04.01.2017 19:39 # madchester
    Лысое недоразумение выбрал не тот клуб.здесь ты славы не добьёшься.

    (ответить)

  7. largo-winch 04.01.2017 19:34 # largo-winch
    Несите следующего тренера в МС

    (ответить)

  8. ruschelsea 04.01.2017 19:26 # ruschelsea
    Уволен!

    (ответить)

  9. skychnie-oboi 04.01.2017 19:19 # skychnie-oboi
    Нормально так обиделся на ЛФЦ.

    (ответить)

  10. mancunia-planet 04.01.2017 19:15 # mancunia-planet
    "У нас, у этой футболки нет истории наподобие "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии" или "Манчестер Юнайтед" и великого Челси.

    (ответить)

  11. helicopter 04.01.2017 19:10 # helicopter
    Иппать отмазы пошли. Все беды на историю клуба свалил лысы

    (ответить)

  12. karnivool 04.01.2017 19:06 # karnivool
    смачно он покакал на свой же клуб!

    (ответить)

  13. liverfun 04.01.2017 19:02 # liverfun
    походу в англии всего два адекватных тренера: клопп и гвардиола

    (ответить)

  14. gusto 04.01.2017 19:01 # gusto
    да уж, позорный коуч позорного клуба

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: