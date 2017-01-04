"Челси" хочет сохранить Конте навсегда

Технический директор "Челси" Майкл Эменало признался, что лондонский клуб хотел бы навсегда удержать главного тренера Антонио Конте.

В лондонском дерби против "Тоттенхэма" сегодня вечером "синие" могут одержать 14-ю победу подряд в рамках Премьер-Лиги и, таким образом, повторить рекорд "Арсенала", установленный в сезоне 2001/2002.



Боссы "Челси" настолько довольны работой Конте, что готовы предложить итальянскому специалисту пожизненный контракт. По словам Эменало, "синие" хотят, что Антонио остался в клубе навсегда.



"Антонио привнес не только отличную тактическую подготовку, но и специфический подход к матчам. Его любят игроки, его любят клубные руководители. Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы сохранить его навсегда", - цитирует Эменало Daily Mirror.