"Челси" хочет сохранить Конте навсегда
Технический директор "Челси" Майкл Эменало признался, что лондонский клуб хотел бы навсегда удержать главного тренера Антонио Конте.
В лондонском дерби против "Тоттенхэма" сегодня вечером "синие" могут одержать 14-ю победу подряд в рамках Премьер-Лиги и, таким образом, повторить рекорд "Арсенала", установленный в сезоне 2001/2002.
Боссы "Челси" настолько довольны работой Конте, что готовы предложить итальянскому специалисту пожизненный контракт. По словам Эменало, "синие" хотят, что Антонио остался в клубе навсегда.
"Антонио привнес не только отличную тактическую подготовку, но и специфический подход к матчам. Его любят игроки, его любят клубные руководители. Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы сохранить его навсегда", - цитирует Эменало Daily Mirror.
04.01.2017 18:00
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Последние комментарии:
помниться мне что урине, что-то похожее хотели предложить, чуть ли не контракт на 10 лет! лошадей гнать не будем! поживем - увидим!
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видели уже этих легенд, которыми в этом клубе довольны
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Мауру чуть ли на пожизненный были готовы давать - даже с вылетом в ЧШ.
Да только после парочки неудач - выкинули как собаку на помойку.Которая там сейчас и живет и питается обьедками.
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Точно следующий сезон уволят и ещё не вспомнят
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Он на питекантропа похож
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такие лицемеры или популизаторы в футболе конечно зря...
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Пока на первом месте идут и всё получается, так что бы и не оставить, как только начнётся спад, так бровью не поведут и уволят, не подарив даже бутылочки итальянского винишка
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в след. сезоне уволят, когда спад пойдет...
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