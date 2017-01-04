"Челси" хочет сохранить Конте навсегда

Антонио Конте Технический директор "Челси" Майкл Эменало признался, что лондонский клуб хотел бы навсегда удержать главного тренера Антонио Конте.

В лондонском дерби против "Тоттенхэма" сегодня вечером "синие" могут одержать 14-ю победу подряд в рамках Премьер-Лиги и, таким образом, повторить рекорд "Арсенала", установленный в сезоне 2001/2002.

Боссы "Челси" настолько довольны работой Конте, что готовы предложить итальянскому специалисту пожизненный контракт. По словам Эменало, "синие" хотят, что Антонио остался в клубе навсегда.

"Антонио привнес не только отличную тактическую подготовку, но и специфический подход к матчам. Его любят игроки, его любят клубные руководители. Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы сохранить его навсегда", - цитирует Эменало Daily Mirror.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 876

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  1. karnivool 04.01.2017 18:25 # karnivool
    помниться мне что урине, что-то похожее хотели предложить, чуть ли не контракт на 10 лет! лошадей гнать не будем! поживем - увидим!

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  2. liverfun 04.01.2017 18:25 # liverfun
    видели уже этих легенд, которыми в этом клубе довольны

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  3. skychnie-oboi 04.01.2017 18:24 # skychnie-oboi
    Мауру чуть ли на пожизненный были готовы давать - даже с вылетом в ЧШ.
    Да только после парочки неудач - выкинули как собаку на помойку.Которая там сейчас и живет и питается обьедками.

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  4. baurlfc78 04.01.2017 18:23 # baurlfc78
    Точно следующий сезон уволят и ещё не вспомнят

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  5. shakur 04.01.2017 18:17 # shakur
    Он на питекантропа похож

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  6. breadpeat 04.01.2017 18:13 # breadpeat
    такие лицемеры или популизаторы в футболе конечно зря...

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  7. shirokov15 04.01.2017 18:10 # shirokov15
    Пока на первом месте идут и всё получается, так что бы и не оставить, как только начнётся спад, так бровью не поведут и уволят, не подарив даже бутылочки итальянского винишка

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  8. cesc-fabregas4 04.01.2017 18:05 # cesc-fabregas4
    в след. сезоне уволят, когда спад пойдет...

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