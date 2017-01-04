Агент Форсберга намекает на переход Эмиля в "Ливерпуль"

Эмиль Форсберг Хасан Четинкая, представляющий интересы вингера "Лейпцига" Эмиля Форсберга, намекнул, что его клиент открыт к переходу в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп обратил внимание на 25-летнего шведа после того, как Кристиан Пулишич из "Боруссии" предпочел остаться в клубе из Дортмунда.

Рулевой "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль недавно заверил, что никто из его игроков не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Однако у Форсберга, забившего уже пять голов в текущем сезоне Бундеслиги, другие мысли на этот счет.

"Я не могу пообещать, что Эмиль обязательно останется в "Лейпциге" этой зимой", - сообщил агент Хасан Четинкая немецкому изданию Bild.



Метки Лейпциг, Ливерпуль, Форсберг

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1139

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Последние комментарии:




  1. kinan-afc 04.01.2017 17:52 # kinan-afc
    что за очередной Груич? Клопп такой Клопп

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  2. kos9k 04.01.2017 17:19 # kos9k
    лидер лейпцига, нужно оформлять

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  3. maxvel 04.01.2017 17:10 # maxvel
    Уровень

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  4. ryangiggs 04.01.2017 17:05 # ryangiggs
    толковый игрок

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  5. gerrard08 04.01.2017 17:04 # gerrard08
    Не. Трансферы когда пол состава не доступно это для геев. Лфк должен страдать.

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