Агент Форсберга намекает на переход Эмиля в "Ливерпуль"

Хасан Четинкая, представляющий интересы вингера "Лейпцига" Эмиля Форсберга, намекнул, что его клиент открыт к переходу в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп обратил внимание на 25-летнего шведа после того, как Кристиан Пулишич из "Боруссии" предпочел остаться в клубе из Дортмунда.



Рулевой "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль недавно заверил, что никто из его игроков не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Однако у Форсберга, забившего уже пять голов в текущем сезоне Бундеслиги, другие мысли на этот счет.



"Я не могу пообещать, что Эмиль обязательно останется в "Лейпциге" этой зимой", - сообщил агент Хасан Четинкая немецкому изданию Bild.