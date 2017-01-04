Агент Форсберга намекает на переход Эмиля в "Ливерпуль"
Хасан Четинкая, представляющий интересы вингера "Лейпцига" Эмиля Форсберга, намекнул, что его клиент открыт к переходу в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.
Согласно информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп обратил внимание на 25-летнего шведа после того, как Кристиан Пулишич из "Боруссии" предпочел остаться в клубе из Дортмунда.
Рулевой "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль недавно заверил, что никто из его игроков не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Однако у Форсберга, забившего уже пять голов в текущем сезоне Бундеслиги, другие мысли на этот счет.
"Я не могу пообещать, что Эмиль обязательно останется в "Лейпциге" этой зимой", - сообщил агент Хасан Четинкая немецкому изданию Bild.
04.01.2017 17:00
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что за очередной Груич? Клопп такой Клопп
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лидер лейпцига, нужно оформлять
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Уровень
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толковый игрок
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Не. Трансферы когда пол состава не доступно это для геев. Лфк должен страдать.
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