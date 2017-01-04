"Мидлсбро" приобрел Руди Гестеда

Руди Гестед "Мидлсбро" совершил свой первый трансфер в январе, купив у "Астон Виллы" нападающего Руди Гестеда примерно за 6 миллионов фунтов.

И хотя в данный момент "Боро" находится в четырех очках от зоны вылета, в Премьер-Лиге нет другой такой команды, которая бы забила меньше голов, чем коллектив Айтора Каранки (17).

Невыразительная игра Альваро Негредо и Кристиана Стуани заставила "речников" обратить внимание на Гестеда, который забил пять голов в прошлом сезоне, когда "Вилла" вылетела из Премьер-Лиги, а в этой кампании отличился уже четырежды.

28-летний бенинец заключил с "Мидлсбро" контракт до июня 2020 года и получил футболку с 29-м номером.


Метки Астон Вилла, Гестед, Мидлсбро, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 16:25

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  1. dimon70 04.01.2017 16:56 # dimon70
    топари начали возвращаться

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  2. klopp-top 04.01.2017 16:45 # klopp-top
    через год снова вернётся в АПЛ

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  3. gusto 04.01.2017 16:32 # gusto
    Обычная палка. Негредо бачи жи ну

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