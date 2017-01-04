"Мидлсбро" приобрел Руди Гестеда
"Мидлсбро" совершил свой первый трансфер в январе, купив у "Астон Виллы" нападающего Руди Гестеда примерно за 6 миллионов фунтов.
И хотя в данный момент "Боро" находится в четырех очках от зоны вылета, в Премьер-Лиге нет другой такой команды, которая бы забила меньше голов, чем коллектив Айтора Каранки (17).
Невыразительная игра Альваро Негредо и Кристиана Стуани заставила "речников" обратить внимание на Гестеда, который забил пять голов в прошлом сезоне, когда "Вилла" вылетела из Премьер-Лиги, а в этой кампании отличился уже четырежды.
28-летний бенинец заключил с "Мидлсбро" контракт до июня 2020 года и получил футболку с 29-м номером.
04.01.2017 16:25
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топари начали возвращаться
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через год снова вернётся в АПЛ
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Обычная палка. Негредо бачи жи ну
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