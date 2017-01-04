20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

Челси — Тоттенхэм В среду 4 января поединком "Тоттенхэм" — "Челси" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция

На своей пресс-конференции главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал поражение 2:1 на "Стэмфорд Бридж" 26 ноября переломным моментом сезона. И хотя "шпоры" тогда уступили, в первом тайме они показали очень позитивный футбол, который придал им уверенности на будущее. В среду подопечных Почеттино будет второй шанс попытаться остановить лидера, одержавшего 13 побед кряду. Несомненно, в этот вечер симпатии абсолютного большинства других команд лидирующей группы будут на стороне "Тоттенхэма". В 39 последних встречах соперников в рамках чемпионата "синие" потерпели лишь четыре поражения — все четыре раза на "Уайт Харт Лэйн".

Вингер "Челси" Педро возвращается после дисквалификации. Неманья Матич может получить место в старте, ведь против "Стоука" он отдыхал.

"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на отбывших дисквалификацию Кайла Уолкера и Яна Вертонгена. Эрик Ламела остается в лазарете.


Метки анонс тура, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 04.01.2017 16:38 # sellman
    Матич в старте, после 70-й - замена Педро на Иваныча.
    Итоговый счет 0:1
    Гол Косты, без голевого паса.

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  2. liverfun 04.01.2017 16:38 # liverfun
    норм, что команды почти в основных составах. жду интересного матча

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  3. karnivool 04.01.2017 16:36 # karnivool
    Поздновато конечно матч вынесли, ну ниче, думаю Челси с очками уедет, а с 3 или 1, сегодня узнаем! Хотелось бы посмотреть как будет фапл полыхать)))

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  4. ryangiggs 04.01.2017 16:35 # ryangiggs
    Если пенсы сегодня вин думаю чемпик будет за ними , по этому Шпоры тащите !!!

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  5. asnural 04.01.2017 16:32 # asnural
    Весь фапл совокупился воедино против Челси...элгэбэтэшники епрст

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  6. anti-skvozer 04.01.2017 16:29 # anti-skvozer
    Какие же свозеры все таки довны. Собираются топить за курей, чтобы еще один соперник в борьбе за 4ку подтянулся. пздц. Удачи,че )

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  7. electric 04.01.2017 16:25 # electric
    Победа петухов.
    Если согласны - отписываемся, обсуждаем.
    Если не согласны - ничего не пишем.

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  8. johnny1905 04.01.2017 16:24 # johnny1905
    конечно поражение Челси не будет фатальным) но не хотелось бы чтоб сказка с такой серией прервалась) след 5 матчей будут за чемпионство. если их по максимуму пройти и не быть Арсеналом в такой период, то можно заканчивать чемп.

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  9. mane 04.01.2017 16:10 # mane
    матч за 6 очков короч. изи для курей

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  10. gusto 04.01.2017 16:08 # gusto
    Сложный выезд, но это добавляет интриги, интереса к матчу. Традиционно шпоры дома не подарок для Челси. Не думаю, что в этот раз будет исключение. Хорошо, что конкуренты потеряли очки, от того и Челси не зазорно сегодня их потерять. Но будем надеяться на победу.

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  11. chelsealondon 04.01.2017 16:07 # chelsealondon
    Изи победа Челси, расходимся...можете даже не собирать...

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  12. gidro-met 04.01.2017 16:05 # gidro-met
    Вывод такой. Если не будет никакой подставы ради интриги в чемпе...
    то,,,

    У Челси преимущество.
    В том,
    Что Шпоры должны быть сегодня без своего главного козыря - превосходства в физике. Так как отдыхали меньше ,чем Челси..играли в еврокубках и это тоже должно уже начать сказываться на форме.

    А у Челси, прошу заметить, даже есть ротация с Костой, Педро, Виллианом, Матичем и Алонсо должна помочь выдать сегодня один из лучших матчей сезона.

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  13. onenightone 04.01.2017 16:03 # onenightone
    2-2 будет

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  14. ccchelsea 04.01.2017 16:03 # ccchelsea
    Как же фапл будет гореть в случае победы Челси.

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  15. demolet 04.01.2017 16:03 # demolet
    Челси победит 3 - 2

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  16. klopp-top 04.01.2017 16:00 # klopp-top
    ВЕСЬ ФАПЛ СЛИЛСЯ ВОЕДИНО ! ТОТТЕНХЭМ МЫ С ТОБОЙ!!!

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