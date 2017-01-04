20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду 4 января поединком "Тоттенхэм" — "Челси" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



На своей пресс-конференции главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал поражение 2:1 на "Стэмфорд Бридж" 26 ноября переломным моментом сезона. И хотя "шпоры" тогда уступили, в первом тайме они показали очень позитивный футбол, который придал им уверенности на будущее. В среду подопечных Почеттино будет второй шанс попытаться остановить лидера, одержавшего 13 побед кряду. Несомненно, в этот вечер симпатии абсолютного большинства других команд лидирующей группы будут на стороне "Тоттенхэма". В 39 последних встречах соперников в рамках чемпионата "синие" потерпели лишь четыре поражения — все четыре раза на "Уайт Харт Лэйн".



Вингер "Челси" Педро возвращается после дисквалификации. Неманья Матич может получить место в старте, ведь против "Стоука" он отдыхал.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на отбывших дисквалификацию Кайла Уолкера и Яна Вертонгена. Эрик Ламела остается в лазарете.