20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду 4 января поединком "Тоттенхэм" — "Челси" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция
На своей пресс-конференции главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал поражение 2:1 на "Стэмфорд Бридж" 26 ноября переломным моментом сезона. И хотя "шпоры" тогда уступили, в первом тайме они показали очень позитивный футбол, который придал им уверенности на будущее. В среду подопечных Почеттино будет второй шанс попытаться остановить лидера, одержавшего 13 побед кряду. Несомненно, в этот вечер симпатии абсолютного большинства других команд лидирующей группы будут на стороне "Тоттенхэма". В 39 последних встречах соперников в рамках чемпионата "синие" потерпели лишь четыре поражения — все четыре раза на "Уайт Харт Лэйн".
Вингер "Челси" Педро возвращается после дисквалификации. Неманья Матич может получить место в старте, ведь против "Стоука" он отдыхал.
"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на отбывших дисквалификацию Кайла Уолкера и Яна Вертонгена. Эрик Ламела остается в лазарете.
04.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
Матич в старте, после 70-й - замена Педро на Иваныча.
Итоговый счет 0:1
Гол Косты, без голевого паса.
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норм, что команды почти в основных составах. жду интересного матча
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Поздновато конечно матч вынесли, ну ниче, думаю Челси с очками уедет, а с 3 или 1, сегодня узнаем! Хотелось бы посмотреть как будет фапл полыхать)))
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Если пенсы сегодня вин думаю чемпик будет за ними , по этому Шпоры тащите !!!
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Весь фапл совокупился воедино против Челси...элгэбэтэшники епрст
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Какие же свозеры все таки довны. Собираются топить за курей, чтобы еще один соперник в борьбе за 4ку подтянулся. пздц. Удачи,че )
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Победа петухов.
Если согласны - отписываемся, обсуждаем.
Если не согласны - ничего не пишем.
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конечно поражение Челси не будет фатальным) но не хотелось бы чтоб сказка с такой серией прервалась) след 5 матчей будут за чемпионство. если их по максимуму пройти и не быть Арсеналом в такой период, то можно заканчивать чемп.
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матч за 6 очков короч. изи для курей
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Сложный выезд, но это добавляет интриги, интереса к матчу. Традиционно шпоры дома не подарок для Челси. Не думаю, что в этот раз будет исключение. Хорошо, что конкуренты потеряли очки, от того и Челси не зазорно сегодня их потерять. Но будем надеяться на победу.
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Изи победа Челси, расходимся...можете даже не собирать...
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Вывод такой. Если не будет никакой подставы ради интриги в чемпе...
то,,,
У Челси преимущество.
В том,
Что Шпоры должны быть сегодня без своего главного козыря - превосходства в физике. Так как отдыхали меньше ,чем Челси..играли в еврокубках и это тоже должно уже начать сказываться на форме.
А у Челси, прошу заметить, даже есть ротация с Костой, Педро, Виллианом, Матичем и Алонсо должна помочь выдать сегодня один из лучших матчей сезона.
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2-2 будет
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Как же фапл будет гореть в случае победы Челси.
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Челси победит 3 - 2
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ВЕСЬ ФАПЛ СЛИЛСЯ ВОЕДИНО ! ТОТТЕНХЭМ МЫ С ТОБОЙ!!!
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