Гвардиола готов к увольнению из "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что ожидал трудностей на "Этихад", поэтому всегда готов к увольнению из клуба.

Несмотря на то, что последний поединок против "Бернли" подопечные Гвардиолы выиграли со счетом 2:1, у испанского рулевого определенно сдали нервы во время послематчевого интервью. Пеп позволил себе резкие высказывания в адрес местных рефери и даже обвинил их в предвзятости.



По словам Гвардиолы, он ожидал проблем, когда соглашался на предложение "Сити", поэтому будет готов к увольнению, если не сможет добиться успеха на "Этихад".



"Когда я только приехал сюда, люди строили большие ожидания вокруг меня и моих коллег. Это неудивительно, ведь мы выиграли много трофеев в прошлом. На мой взгляд, свой лучший футбол моя команда показывала в прошлом году: "Бавария" играла лучшей моей "Барселоны", даже несмотря на то, что в Испании мы взяли шесть трофеев и сделали требл".



"Из всего вышесказанного я могу сделать вывод, что в последний день своей карьеры я буду более классным тренером, чем сейчас. Тренерам свойственно совершать ошибки, чтобы извлекать из них важный урок и лучше понимать настроение команды. Я знаю, что у меня нет времени, но я стараюсь. Если ты не добиваешься побед и не приносишь титулы, клуб найдет другого парня и поставит его вместо тебя".



"Когда я откликнулся на это предложение, я решил доказать кое-что самому себе и своей семье, нам пришлось выйти из зоны комфорта. Именно поэтому я выбрал Манчестер – чтобы бросить вызов, прежде всего, себе".



"Если люди думают, что "раз Пеп приехал сюда, то Сити всегда будет побеждать", то они ошибаются. Мы находимся лишь в процессе перестройки, нам нужно многое поменять. Было безумством думать, что я изменю английский футбол. Нет, я приехал сюда учиться. Если бы я знал все, я бы остался в Барселоне", - цитирует Гвардиолу The Telegraph.