"Эвертон" не смог купить Нзонзи, но вернется за Шнайдерленом

"Эвертон" потерпел неудачу в попытке приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. Теперь ириски собираются улучшить предложение по Моргану Шнайдерлену из "Манчестер Юнайтед".

27-летний Нзонзи, перебравшийся в "Севилью" из "Стоука" летом 2015 года, обратил на себя внимание лучших клубов планеты, включая "Челси", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Не дожидаясь конкурентов, первым свое предложение по игроку выдвинул "Эвертон".



Как сообщает The Sun, попытка "ирисок" завершилась неудачей: "Севилья" не согласилась на продажу Стивена, а сам француз заверил, что ведет переговоры с испанским клубом о продлении контракта.



В сложившейся ситуации мерсисайдский клуб предпочел завершить погоню за Нзонзи, сосредоточившись на приобретении его соотечественника Моргана Шнайдерлена, который готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.



Ранее в январе "дьяволы" отклонили предложение "Эвертона" в размере 19 миллионов фунтов. Теперь, утверждает Daily Mail, клуб с "Гудисон Парк" улучшит условия сделки для своих коллег из Манчестера.