"Эвертон" не смог купить Нзонзи, но вернется за Шнайдерленом

Морган Шнайдерлен и Стивен Нзонзи "Эвертон" потерпел неудачу в попытке приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. Теперь ириски собираются улучшить предложение по Моргану Шнайдерлену из "Манчестер Юнайтед".

27-летний Нзонзи, перебравшийся в "Севилью" из "Стоука" летом 2015 года, обратил на себя внимание лучших клубов планеты, включая "Челси", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Не дожидаясь конкурентов, первым свое предложение по игроку выдвинул "Эвертон".

Как сообщает The Sun, попытка "ирисок" завершилась неудачей: "Севилья" не согласилась на продажу Стивена, а сам француз заверил, что ведет переговоры с испанским клубом о продлении контракта.

В сложившейся ситуации мерсисайдский клуб предпочел завершить погоню за Нзонзи, сосредоточившись на приобретении его соотечественника Моргана Шнайдерлена, который готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Ранее в январе "дьяволы" отклонили предложение "Эвертона" в размере 19 миллионов фунтов. Теперь, утверждает Daily Mail, клуб с "Гудисон Парк" улучшит условия сделки для своих коллег из Манчестера.



Метки Манчестер Юнайтед, Нзонзи, Севилья, Шнайдерлен, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2017 14:00

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  1. gerrard08 04.01.2017 14:23 # gerrard08
    В составе есть Бэрри и Гуйе, накуй им еще один опорник?

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  2. realfan 04.01.2017 14:16 # realfan
    топари

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