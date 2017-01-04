Вертонген: "У Почеттино есть план против "Челси"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уверен, что у его тренера Маурисио Почеттино есть план, как остановить "Челси".

К дерби со "шпорами" на "Уайт Харт Лэйн" "синие" подходят в великолепной форме, выиграв все 13 последних матчей в Премьер-Лиге. Эта серия включает в себя победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в ноябре.



Однако Вертонген верит, что на сей раз Почеттино сможет найти противодействие игре "Челси" по схеме 3-4-3. План на предстоящий матч бельгиец предпочитает оставить в секрете.



"Наш босс проводит много времени, анализируя их. Он готовится к матчу и рассказывает нам, как мы должны играть и в какой форме. Мы смотрим некоторые видео и проводим тактические занятия — но это наш секрет. Думаю, у босса есть план".



"Мы можем играть по-разному. Мы справлялись без Харри Кейна. Мы справлялись без Тоби Алдервейрелда. Эти очень важные звенья нашей игры, но те парни, что играли вместо них, были великолепны. Думаю, в этом и состоит сила нашей команды сейчас. Мы умеем справляться без важных игроков, мы всегда способны показать сильную командную игру", — сообщил Вертонген Sky Sports.