Вертонген: "У Почеттино есть план против "Челси"

Ян Вертонген Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уверен, что у его тренера Маурисио Почеттино есть план, как остановить "Челси".

К дерби со "шпорами" на "Уайт Харт Лэйн" "синие" подходят в великолепной форме, выиграв все 13 последних матчей в Премьер-Лиге. Эта серия включает в себя победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в ноябре.

Однако Вертонген верит, что на сей раз Почеттино сможет найти противодействие игре "Челси" по схеме 3-4-3. План на предстоящий матч бельгиец предпочитает оставить в секрете.

"Наш босс проводит много времени, анализируя их. Он готовится к матчу и рассказывает нам, как мы должны играть и в какой форме. Мы смотрим некоторые видео и проводим тактические занятия — но это наш секрет. Думаю, у босса есть план".

"Мы можем играть по-разному. Мы справлялись без Харри Кейна. Мы справлялись без Тоби Алдервейрелда. Эти очень важные звенья нашей игры, но те парни, что играли вместо них, были великолепны. Думаю, в этом и состоит сила нашей команды сейчас. Мы умеем справляться без важных игроков, мы всегда способны показать сильную командную игру", — сообщил Вертонген Sky Sports.


Метки Вертонген, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1206

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  1. lpool14 04.01.2017 13:48 # lpool14
    "заткни морду!" - сказал кто-то из челси

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  2. luckymen 04.01.2017 13:39 # luckymen
    ну посмотрим что там за план, интрига)

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  3. chelsealondon 04.01.2017 13:29 # chelsealondon
    Даже спокойней стало ...если у него есть план, а он 100 % не сработает его петухи и не будут знать что ещё им делать, в то время когда им уже отгрузят голов 3...бесхарактерные петушки...

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  4. klopp-top 04.01.2017 13:27 # klopp-top
    а где фотка крадущихся львов?)) ахахах

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  5. dimon70 04.01.2017 13:25 # dimon70
    2 самых грязных провокатора на поле будут-цыган и этот хмырь на фото.не удивлюсь,если без красных не обойдётся

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  6. johnny1905 04.01.2017 13:22 # johnny1905
    Ожидания Fapla от ТТХ http://megashara.com/screenshots/1272047__66b99b9fae7b.jpg

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  7. kowevoy 04.01.2017 13:15 # kowevoy
    Хуже приметы для ТТХ, чем интервью Верта перед матчем, есть только интервью Кейна

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  8. liverfun 04.01.2017 13:13 # liverfun
    постараются отомстить еще за потерянные очки на финише прошлого сезона. думаю будет хороший матч, в первой игре сезона между этими командами петушки посильнее выглядели, хотя были уставшими после лч, но не повезло им тогда

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  9. arsenverim 04.01.2017 13:09 # arsenverim
    Битва двух провокаторов, Куста вс. Фиртонган

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  10. bluebload 04.01.2017 13:06 # bluebload
    Удачи

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  11. mancunia-planet 04.01.2017 13:01 # mancunia-planet
    удачи

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