Вертонген: "У Почеттино есть план против "Челси"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уверен, что у его тренера Маурисио Почеттино есть план, как остановить "Челси".
К дерби со "шпорами" на "Уайт Харт Лэйн" "синие" подходят в великолепной форме, выиграв все 13 последних матчей в Премьер-Лиге. Эта серия включает в себя победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в ноябре.
Однако Вертонген верит, что на сей раз Почеттино сможет найти противодействие игре "Челси" по схеме 3-4-3. План на предстоящий матч бельгиец предпочитает оставить в секрете.
"Наш босс проводит много времени, анализируя их. Он готовится к матчу и рассказывает нам, как мы должны играть и в какой форме. Мы смотрим некоторые видео и проводим тактические занятия — но это наш секрет. Думаю, у босса есть план".
"Мы можем играть по-разному. Мы справлялись без Харри Кейна. Мы справлялись без Тоби Алдервейрелда. Эти очень важные звенья нашей игры, но те парни, что играли вместо них, были великолепны. Думаю, в этом и состоит сила нашей команды сейчас. Мы умеем справляться без важных игроков, мы всегда способны показать сильную командную игру", — сообщил Вертонген Sky Sports.
04.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
"заткни морду!" - сказал кто-то из челси
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ну посмотрим что там за план, интрига)
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Даже спокойней стало ...если у него есть план, а он 100 % не сработает его петухи и не будут знать что ещё им делать, в то время когда им уже отгрузят голов 3...бесхарактерные петушки...
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а где фотка крадущихся львов?)) ахахах
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2 самых грязных провокатора на поле будут-цыган и этот хмырь на фото.не удивлюсь,если без красных не обойдётся
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Ожидания Fapla от ТТХ http://megashara.com/screenshots/1272047__66b99b9fae7b.jpg
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Хуже приметы для ТТХ, чем интервью Верта перед матчем, есть только интервью Кейна
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постараются отомстить еще за потерянные очки на финише прошлого сезона. думаю будет хороший матч, в первой игре сезона между этими командами петушки посильнее выглядели, хотя были уставшими после лч, но не повезло им тогда
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Битва двух провокаторов, Куста вс. Фиртонган
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Удачи
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удачи
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