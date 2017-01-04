"Ливерпуль" не ожидает санкций ФИФА в отношении Матипа

"Ливерпуль" полностью поддержал решение своего защитника Жоэля Матипа не участвовать в Кубке Африки. Мерсисайдский клуб придерживается мнения, что игрок завершил карьеру в сборной Камеруна.

Матип, присоединившийся к "красным" прошлым летом из "Шальке-04" на правах свободного агента, не играет за свою сборную более года ввиду разногласий с Федераций футбола Камеруна. Еще в сентябре Жоэль публично заявил, что не желает участвовать в Кубке Африки.



Однако тренер камерунцев Уго Броос до последнего надеялся включить 25-летнего Матипа в заявку на Кубок Африки-2017, угрожая, что может обратиться в ФИФА, если Жоэль откажется исполнить долг перед родиной.



Правила ФИФА позволяют Камеруну отстранить игрока, отказавшегося от вызова в сборную, от выступлений за свой клуб на время проведения международного турнира, однако на "Энфилде" уверены, что до этого не дойдет.



По информации The Guardian, в "Ливерпуле" придерживаются позиции, согласно которой Матип уже завершил свою международную карьеру, и это решение Жоэль принял самостоятельно, без какого-либо давления со стороны клуба. Таким образом, защитник не может рассматриваться в качестве кандидата на вызов в национальную команду.