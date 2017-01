Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" нашел замену травмированному Илкаю Гюндогану. Хатем Бен Арфа может вернуться в Премьер-Лигу. Четверо фанатов "Челси" приговорены к тюремному сроку за расизм. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Травма Илкая Гюндогана заставит "Манчестер Сити" предложить 25 миллионов фунтов за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (The Sun)



"Гамбург" надеется увести защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера из под носа у "Сити". (Bild)



"Сити" планирует покупку 20-летнего защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса на конец сезона. (The Independent)



"Марсель" поспорит с "Эвертоном" и "Вест Бромвичем" за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. (La Provence)



"Юнайтед" твердо намерен выручить более 20 млн. фунтов за Шнайдерлена. (Manchester Evening News)



"Эвертон" продолжает переговоры с "Юнайтед" по Шнайдерлену, несмотря на отклоненное предложение. (Sky Sports)



"Ливерпуль" интересуется нападающим "Бенфики" Раулем Хименесом, которого лиссабонский клуб оценивает в 50 млн. фунтов. (O Jogo)



Брат Раджи Наингголана призвал полузащитника "Ромы" перейти в "Челси". (talkSPORT)



"Челси" непременно купит центрального защитника в этом месяце. (Daily Star)



Четыре китайских клуба претендуют на полузащитника "Челси" Джона Оби Микела, отговаривая того от перехода в "Валенсию". (Daily Mirror)



"Лилль" хочет арендовать нападающего "Челси" Мичи Батшуайи. (Daily Mail)



"Саутгемптон" готов взять в аренду полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа. (The Sun)



Агент вингера Жерара Деулофеу обсудит с руководством "Эвертона" интерес "Мидлсбро" и "Милана" к своему клиенту. (Daily Express)



"Сандерленд" отверг предложение "Вест Хэма" в 4 млн. фунтов о покупке нападающего Джермейна Дефо. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" может попытаться приобрести нападающего "РБ Лейпцига" Дэви Зельке, который также интересен "Эвертону" и "Суонси". (Daily Mail)



Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзазда вернется в Италию в этом месяце. (Evening Standard)



"Уотфорд" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (The Guardian)



"Вест Бромвич" охотится за защитником "Лидса" Чарли Тэйлором и нападающим "Саутгемптона" Шейном Лонгом. (The Sun)



Найдя покупателя на Бартоша Капустку, "Лестер" постарается приобрести вингера "Норвича" Робби Брэйди. (Daily Mirror)



"Бирмингем" Джанфранко Дзолы предложит 4 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Бакари Сако. (talkSPORT)



Другое



Гари Роуэтт, недавно уволенный из "Бирмингема", является фаворитом букмекеров на вакантный пост главного тренера "Халла". (Sky Sports)



Четверо фанатов "Челси", включая бывшего полицейского, были приговорены к году заключения и денежному штрафу за оскорбление на расовой почве темнокожего мужчины в метро Парижа в феврале 2015. (BBC)



Тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс опасается, что у его вингера Уилфрида Захи сложилась репутация симулянта среди рефери. (The Telegraph)



Рефери Майк Дин получил назначение на матч Кубка Англии "Тоттенхэм" — "Астон Вилла", несмотря на свою неоднозначную работу на поединке Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". (The Guardian)



Тьерри Анри заявил, что не будет поддерживать "Тоттенхэм" в сегодняшнем матче против "Челси". "Это слишком для меня", — сообщил француз. (Squawka)