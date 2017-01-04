Светская хроника за среду
"Манчестер Сити" нашел замену травмированному Илкаю Гюндогану. Хатем Бен Арфа может вернуться в Премьер-Лигу. Четверо фанатов "Челси" приговорены к тюремному сроку за расизм. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Травма Илкая Гюндогана заставит "Манчестер Сити" предложить 25 миллионов фунтов за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (The Sun)
"Гамбург" надеется увести защитника "Баварии" Хольгера Бадштубера из под носа у "Сити". (Bild)
"Сити" планирует покупку 20-летнего защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса на конец сезона. (The Independent)
"Марсель" поспорит с "Эвертоном" и "Вест Бромвичем" за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. (La Provence)
"Юнайтед" твердо намерен выручить более 20 млн. фунтов за Шнайдерлена. (Manchester Evening News)
"Эвертон" продолжает переговоры с "Юнайтед" по Шнайдерлену, несмотря на отклоненное предложение. (Sky Sports)
"Ливерпуль" интересуется нападающим "Бенфики" Раулем Хименесом, которого лиссабонский клуб оценивает в 50 млн. фунтов. (O Jogo)
Брат Раджи Наингголана призвал полузащитника "Ромы" перейти в "Челси". (talkSPORT)
"Челси" непременно купит центрального защитника в этом месяце. (Daily Star)
Четыре китайских клуба претендуют на полузащитника "Челси" Джона Оби Микела, отговаривая того от перехода в "Валенсию". (Daily Mirror)
"Лилль" хочет арендовать нападающего "Челси" Мичи Батшуайи. (Daily Mail)
"Саутгемптон" готов взять в аренду полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа. (The Sun)
Агент вингера Жерара Деулофеу обсудит с руководством "Эвертона" интерес "Мидлсбро" и "Милана" к своему клиенту. (Daily Express)
"Сандерленд" отверг предложение "Вест Хэма" в 4 млн. фунтов о покупке нападающего Джермейна Дефо. (Daily Mirror)
"Вест Хэм" может попытаться приобрести нападающего "РБ Лейпцига" Дэви Зельке, который также интересен "Эвертону" и "Суонси". (Daily Mail)
Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзазда вернется в Италию в этом месяце. (Evening Standard)
"Уотфорд" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (The Guardian)
"Вест Бромвич" охотится за защитником "Лидса" Чарли Тэйлором и нападающим "Саутгемптона" Шейном Лонгом. (The Sun)
Найдя покупателя на Бартоша Капустку, "Лестер" постарается приобрести вингера "Норвича" Робби Брэйди. (Daily Mirror)
"Бирмингем" Джанфранко Дзолы предложит 4 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Бакари Сако. (talkSPORT)
Другое
Гари Роуэтт, недавно уволенный из "Бирмингема", является фаворитом букмекеров на вакантный пост главного тренера "Халла". (Sky Sports)
Четверо фанатов "Челси", включая бывшего полицейского, были приговорены к году заключения и денежному штрафу за оскорбление на расовой почве темнокожего мужчины в метро Парижа в феврале 2015. (BBC)
Тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс опасается, что у его вингера Уилфрида Захи сложилась репутация симулянта среди рефери. (The Telegraph)
Рефери Майк Дин получил назначение на матч Кубка Англии "Тоттенхэм" — "Астон Вилла", несмотря на свою неоднозначную работу на поединке Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". (The Guardian)
Тьерри Анри заявил, что не будет поддерживать "Тоттенхэм" в сегодняшнем матче против "Челси". "Это слишком для меня", — сообщил француз. (Squawka)
04.01.2017 11:00
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Последние комментарии:
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Мхитарян - лучший полевой игрок в МЮ. И один из лучших в АПЛ (топ-5 изи). Даже моуру не удалось загубить его. Надеюсь, на этом португалка остановится.
Иди наxyй. Такие немощи как ты прячутся по углам. Не спорят, не говорят адекватно своего мнения. Потому что знают, что не вытянут дискуссии, в матчасти не ориентируются. Зато они скринят или копируют коммент, чтобы потом поржать. И самое позорное для таких как ты, что используют потом их и к месту и нет. Потому что безмозглые.
(ответить)
просто нужен ТОП-НАП, просто храни
(ответить)
Очередная порция утятины . Хименес ну никак не подходит под стиль Клоппа . Эдакий мексиканский Бентеке . И какие шансы у Гамбурга , немецкого Сандерленда . А вот трансферы Бен Арфа , Лонга и Нзонзи вполне реальны . Лестер и Эве зря маринуют двух молодых талантов
(ответить)
Конте, Канте - их вообще кто-нибудь различает?
(ответить)
Насчет покупки и продажи футболистов МЮ те еще лохи. Отправляйте своего спортивного директора в Челси на стажировку, там научат как четко сливать всякий шлак за большие бабки и покупать топов за смешные деньги.
(ответить)
скумы покинули сайт вместе с Фергюсоном
гг активны до нового года как всегда
половина пенсов вымерли после прошлого сезона
где-то под шконкой прячутся полтора фана мансити и тоттенхэма
остаются самые элитные сего сайта - СКАУЗЕРЫ!!!
ЛАЙК если ты скаузер
Репост если хочешь им быть!
(ответить)
Здрахуйте все фапловцы
(ответить)
Петухи орущие-сосущие, Тьерри правильно сказал. Тоже самое и пенсы, за кого-то болеть из них сегодня тотальный зашквар. Дерби аутистов
(ответить)
Батл на фапле, у нас в крови
Опускать ливерных, у нас в крови
Глумиться над покерными, у нас в крови
И мы все это лечим пиявКами
(ответить)
Я понял почему все жалуются на расписание Челси и Тоттенхэма. Сегодня Россия с пендосами в это же время играют, придётся чем-то жертвовать. А, футбольчик с утреца гляну. Правда и Канаду надо будет посмотреть.
(ответить)
Короч пенсы чет совсем погрустнели. Ниче, не ссыкайте, хлопцы. Сча минут через 15 астер должен на фаплю зайти и разложит всё по полочкам!
(ответить)
есть спрос на Шнайдерлена, что держать то... надо отпустить, лучше в Эве там наверняка попылит
(ответить)
Матч за чемпионство
Правда только для одной из команд)
Вот и проверим гений ли конте, когда в супер важный момент надо побеждать
(ответить)
"Сандерленд" отверг предложение "Вест Хэма" в 4 млн. фунтов о покупке нападающего Джермейна Дефо. (Daily Mirror)
4 млн))) Совесть есть вообще?
(ответить)
Если сегодня Челси победит, то будет один большой минус. Чемпионство станет просто формальностью. Запас прочности у ЛФК отсутствует. Клопп привнес бешенную энергию и эмоции, которые помогали в начале чемпа. Сейчас все это иссякает.
(ответить)
"Ливерпуль" интересуется нападающим "Бенфики" Раулем Хименесом, которого лиссабонский клуб оценивает в 50 млн. фунтов. (O Jogo)
Че это бред? Где нормальные слухи? Где топари, где усиление блять?
(ответить)
А где болелы Арсенала?))) Все еще не могут поверить в кэмбек?
(ответить)
Ну, понятно, что болелы МЮ, Арса и Ситей сегодня за пенсов. А колбасные будут лицемерно кричать, что за кур, или все же признают, что в глубине души тоже за пенсоту сегодня?
(ответить)
Челси победа...
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Арсенал вчера обнажил свои яйца. Видимо у клуба Арсена Венгера они все-таки есть. Против 9й команды в таблице отыграть дефицит в 3 гола, это сильно. Это говорит о том, что
Борнмут > челси
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