Конте: "Конкуренты нам завидуют, жалуясь на расписание"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что некоторые его коллеги просто завидуют, критикуя расписание матчей в праздничный период.

Арсен Венгер из "Арсенала" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" уже неоднократно высказывались, что считают несправедливым расписание матчей в праздничный период, ведь у разных команд разное время на отдых — а больше всего у лидирующего "Челси".



Матч против "Тоттенхэма" в среду вечером станет для "синих" третьим за 10 последних дней, тогда как, например, "Саутгемптон" был вынужден сыграть трижды в течение пяти дней — все три раза уступив. Однако Конте не видит в этом никакого преимущества.



"Думаю, они злятся из-за нашей позиции, а не расписания. Это нормальное, подобное происходило со мной и в Италии. Так бывает всегда, когда ты на вершине. Не я составляю расписание. Наше преимущество по сравнению с "Тоттенхэмом" в одном лишнем дне отдыха. Вот и все преимущество, если вы хотите поговорить о преимуществах. Но для меня преимущества — это другие вещи".



"На протяжении сезона бывают различные ситуации, когда у тебя есть преимущество, но это таковым определенно не является".



"До рождественского периода мы трижды играли в течение шести дней — против "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас". В таких условиях мы продемонстрировали хорошие физические кондиции. Я предпочитаю, когда матчей много, потому что мы упорно трудимся ради этого", — цитирует Конте The Telegraph.