Конте: "Конкуренты нам завидуют, жалуясь на расписание"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что некоторые его коллеги просто завидуют, критикуя расписание матчей в праздничный период.

Арсен Венгер из "Арсенала" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" уже неоднократно высказывались, что считают несправедливым расписание матчей в праздничный период, ведь у разных команд разное время на отдых — а больше всего у лидирующего "Челси".

Матч против "Тоттенхэма" в среду вечером станет для "синих" третьим за 10 последних дней, тогда как, например, "Саутгемптон" был вынужден сыграть трижды в течение пяти дней — все три раза уступив. Однако Конте не видит в этом никакого преимущества.

"Думаю, они злятся из-за нашей позиции, а не расписания. Это нормальное, подобное происходило со мной и в Италии. Так бывает всегда, когда ты на вершине. Не я составляю расписание. Наше преимущество по сравнению с "Тоттенхэмом" в одном лишнем дне отдыха. Вот и все преимущество, если вы хотите поговорить о преимуществах. Но для меня преимущества — это другие вещи".

"На протяжении сезона бывают различные ситуации, когда у тебя есть преимущество, но это таковым определенно не является".

"До рождественского периода мы трижды играли в течение шести дней — против "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас". В таких условиях мы продемонстрировали хорошие физические кондиции. Я предпочитаю, когда матчей много, потому что мы упорно трудимся ради этого", — цитирует Конте The Telegraph.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 04.01.2017 10:40 # mata-hazard
    Чую нытики будут плакать, что вот если бы у нас было столько дней отдыха между играми, то мы бы были на первом месте и тд. А так Конте всё верно сказал. Какие претензии к нему насчёт расписания? Что вам мешало выигрывать и быть на первом месте?

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  2. ccchelsea 04.01.2017 10:30 # ccchelsea
    Просто топ,лучший в мире тренер.Одной вьюхой обоссал всех завистников Челси.

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  3. gwelddwyr 04.01.2017 10:30 # gwelddwyr
    Чем выше задираешь свой нос, тем большее получаешь по жопе.

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  4. arsenverim 04.01.2017 10:23 # arsenverim
    Ниче так чурка ответил, есть мозги все-таки

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  5. power 04.01.2017 10:17 # power
    на раз обосал всех самиров

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  6. slavik92 04.01.2017 10:12 # slavik92
    норм ответку кинул)

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  7. ruschelsea 04.01.2017 10:11 # ruschelsea
    Норм обоссал венгера и весь аснл.

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  8. ruslan19930611 04.01.2017 10:09 # ruslan19930611
    Отпустил Веню и Кллопа

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  9. largo-winch 04.01.2017 10:01 # largo-winch
    топчег

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