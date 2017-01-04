Конте: "Конкуренты нам завидуют, жалуясь на расписание"
Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что некоторые его коллеги просто завидуют, критикуя расписание матчей в праздничный период.
Арсен Венгер из "Арсенала" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" уже неоднократно высказывались, что считают несправедливым расписание матчей в праздничный период, ведь у разных команд разное время на отдых — а больше всего у лидирующего "Челси".
Матч против "Тоттенхэма" в среду вечером станет для "синих" третьим за 10 последних дней, тогда как, например, "Саутгемптон" был вынужден сыграть трижды в течение пяти дней — все три раза уступив. Однако Конте не видит в этом никакого преимущества.
"Думаю, они злятся из-за нашей позиции, а не расписания. Это нормальное, подобное происходило со мной и в Италии. Так бывает всегда, когда ты на вершине. Не я составляю расписание. Наше преимущество по сравнению с "Тоттенхэмом" в одном лишнем дне отдыха. Вот и все преимущество, если вы хотите поговорить о преимуществах. Но для меня преимущества — это другие вещи".
"На протяжении сезона бывают различные ситуации, когда у тебя есть преимущество, но это таковым определенно не является".
"До рождественского периода мы трижды играли в течение шести дней — против "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас". В таких условиях мы продемонстрировали хорошие физические кондиции. Я предпочитаю, когда матчей много, потому что мы упорно трудимся ради этого", — цитирует Конте The Telegraph.
04.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
Чую нытики будут плакать, что вот если бы у нас было столько дней отдыха между играми, то мы бы были на первом месте и тд. А так Конте всё верно сказал. Какие претензии к нему насчёт расписания? Что вам мешало выигрывать и быть на первом месте?
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Просто топ,лучший в мире тренер.Одной вьюхой обоссал всех завистников Челси.
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Чем выше задираешь свой нос, тем большее получаешь по жопе.
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Ниче так чурка ответил, есть мозги все-таки
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на раз обосал всех самиров
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норм ответку кинул)
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Норм обоссал венгера и весь аснл.
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Отпустил Веню и Кллопа
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топчег
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