Яя Туре исключает свой уход из "Сити" в январе

Полузащитник Яя Туре пообещал, что не покинет "Манчестер Сити" в январе, потому что хочет помочь своей команде завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги.

Как известно, 33-летний ивуариец уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему действующему контракту. Это означает, что Яя волен вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Сити".



На дня в прессе даже появились слухи, что агент игрока Дмитрий Селюк уже прилетел в Англию, чтобы решить вопрос с будущим своего клиента, которым активно интересуются другие клубы, особенно из Китая. Однако сам Яя исключает досрочный отъезд из Манчестера.



"Нет, я не хочу разговаривать с другими клубами в январе. Я сосредоточен на "Сити", мое будущее здесь, потому что чемпионат еще не окончен".



"Мы с парнями всегда сохраняем концентрацию, и это самое важное. Я футболист, и мое место на поле. "Челси" набрал хороший ход, но мы собираемся сражаться до конца, создавая сложности для них".



"В данный момент мы не в своей лучшей форме, однако мы способны добавить. "Сити" всегда был командой, которая сражается до конца ради трофея, и в данный момент мы не рады своей позицией в лиге. Мы должны сражаться".



"Мы начинаем вторую половину сезона, и я думаю, мы должны быть почти превосходны. Мы должны выиграть все очные матчи против команд, претендующих на место в топ-4. Парни, болельщики, тренер — все мы понимаем это, и мы постараемся это осуществить", — цитирует Туре Sky Sports.