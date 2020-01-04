Команда Моуриньо напоминает Невиллу старый "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что "красные дьяволы" стали ему напоминать самих себя в эпоху сэра Алекса Фергюсона.

В минувший вторник "красные дьяволы" переиграли "Вест Хэм" со счетом 0:2, оформив свою шестую кряду победу в Премьер-Лиге. Таким образом, "Юнайтед" в хорошем настроении подходит к своему следующему поединку в чемпионате — против "Ливерпуля".

Невилл считает, что предстоящий матч может предопределить дальнейшую судьбу "Юнайтед", однако Гари полон оптимизма, видя прогресс команды при Жозе Моуриньо в последние недели.

"Вполне возможно, что они отстали слишком далеко. Но их следующий матч в лиге — дома против "Ливерпуля" — будет большим, действительно большим. Думаю, он по-настоящему предопределит, на что "Манчестер Юнайтед" сможет рассчитывать в остатке сезона".

"Думаю, если они смогут выиграть этот матч, вы увидите в них довольно серьезную угрозу. Они на подъеме, они становятся лучше — и они гораздо лучше, чем в прошлом сезоне".

"Команда стала лучше, они стали высокомернее, выразительнее, и в двух последних матчах они начинают побеждать очень близко к тому, как привык побеждать "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 08:00

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  1. mazabyka 04.01.2017 08:17 # mazabyka
    Ну так судьи тащат как во времена саф

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  2. iroquez 04.01.2017 08:15 # iroquez
    Хули он пиздит старый там только иброгимович

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  3. dr-dre 04.01.2017 08:06 # dr-dre
    Удачи

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