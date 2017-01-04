"Тоттенхэм" не продаст Алли в "Реал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не пойдет по стопам Гарета Бэйла и Луки Модрича. "Шпоры" не продадут тинейджера в мадридский "Реал".

За полтора года, проведенных в Премьер-Лиге, Алли сумел оформить уже 30 результативных действий по системе гол+пас. Прогресс Деле привлек к нему внимание не только ПСЖ, но и "Реала".



В первом случае Алли быстро прояснил ситуацию, выразив желание остаться в "Тоттенхэме". Но после того, как рулевой "шпор" Маурисио Почеттино озвучил стоимость игрока, слухи о переезде Деле на "Сантьяго Бернабеу" всполыхнули с новой силой.



Как сообщает Sky Sports, на "Уайт Харт Лэйн" знают, что "сливочные" следят за развитием 20-летнего Алли и попробуют заполучить игрока грядущим летом. Однако в ответ "Тоттенхэм" намерен удержать Деле, воспротивившись любому предложению.