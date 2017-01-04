Мичейл Антонио попал на радар к "Челси"

Универсал из "Вест Хэма" Мичейл Антонио заинтересовал главного тренера "Челси" Антонио Конте, который может попытаться приобрести игрока сборной Англии в этом месяце.

26-летний Антонио является лучшим бомбардиром команды Славена Билича в этом сезоне с восемью голами, успев поиграть на позициях правого защитника, левого вингера, правого вингера и даже нападающего.



Своей яркой игрой за "молотобойцев" Мичейл заинтересовал "синих", которые сейчас обдумывают, как распорядиться вырученными с продажи Оскара в "Шанхай СИПГ" 60 миллионами фунтов. На самом деле, Антонио привлек внимание Конте еще в октябре, когда "Вест Хэм" выбил "Челси" из Кубка Лиги.



Английский паспорт лишь повышает привлекательность Антонио в глазах Конте, чья команда может столкнуться с определенными проблемами в плане соблюдения лимита на доморощенных игроков в будущем.



Как стало известно ESPN от близкого к игроку источника, теперь "Челси" может выдвинуть свое предложение о покупке Мичейла.