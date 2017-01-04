Венгер: "Мы отказались проигрывать матч"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер похвалил свою команду, которая "отказалась проигрывать" выездной матч против "Борнмута", несмотря на его провальное начало.

Перед выездом на "Виталити Стэдиум" подопечные Венгера имели всего два дня отдыха, тогда как соперник — на сутки больше. "Канонирам" явно не хватало свежести, чем "вишенки" сполна воспользовались, поведя в счете 3:0.



Однако Венгер остался доволен, что его команда нашла в себе физические и моральные силы, чтобы устроить камбэк в заключительные 20 минут и уйти от поражения (3:3). Теперь Арсен надеется, что конкуренты тоже потеряют очки.



"Они стартовали гораздо резвее, и уже после 20 минут мы уступали 3:0, что стало психологическим испытанием для нас. Но мы отказались проигрывать матч".



"Борнмут" заслуживает похвалы, но три с половиной дня отдыха, что были у них, стали большим преимуществом. Это слишком большая фора. Но у них хорошая команда, и они играли на хороших скоростях".



"В перерыве некоторые наши игроки испытывали проблемы. Во втором тайме мы быстро перестроили игру, и я верю, что мы отказались проигрывать. Эта команда отлично умеет отвечать на неудачи, и мы в этом убедились сегодня".



"Мы потеряли два очка, но мы должны лучше сыграть следующие матчи. Также надеюсь, другие команды потеряют свои очки".



"Этот был не тот результат, который мы хотели до матча, но если бы, уступая в счете 3:0, нам предложили 3:3, мы бы согласились немедля. Сегодня вечером нам не повезло в некоторых решениях", — цитирует Венгера BBC.