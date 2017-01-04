Майк Фелан уволен из "Халла"

Майк Фелан Оказавшись на последнем месте в Премьер-Лиге по итогам 20-го тура, "Халл" принял решение попрощаться со своим главным тренером Майком Феланом.

Напомним, Фелан принял шефство над "тиграми" — сперва на временной основе — незадолго до старта сезона, когда свой пост ему освободил Стив Брюс, разругавшийся с владельцами клуба. Майк великолепно стартовал в новой для себя роли, отпраздновав победы над "Лестером" и "Суонси", а также получив награду Тренера Месяца в августе. В октябре экс-ассистент сэра Алекса Фергюсона заключил постоянный контракт с "Халлом".

Однако с тех пор клуб с "Кей-Си" одержал еще лишь одну победу и после 20 сыгранных матчей оказался на самом дне таблицы Премьер-Лиги, отставая от спасительного места на три очка. В сложившейся ситуации боссы "Халла" решили уволить Фелана и уже приступили к поискам его замены.

"Мы бы хотели поблагодарить Майка за его старания в качестве ассистента и главного тренера на протяжении двух последних лет", — гласит заявление "тигров".


Метки тренеры, Фелан, Халл

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 01:20

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  1. liverfun 04.01.2017 01:29 # liverfun
    нах его вообще брали? в самостоятельной тренерской карьере он полный ноль. тиграм надо фила брауна возвращать, вот при нем они отлично катали, нравилась мне та команда

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  2. farot 04.01.2017 01:25 # farot
    удачи и здоровья

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