Майк Фелан уволен из "Халла"

Оказавшись на последнем месте в Премьер-Лиге по итогам 20-го тура, "Халл" принял решение попрощаться со своим главным тренером Майком Феланом.

Напомним, Фелан принял шефство над "тиграми" — сперва на временной основе — незадолго до старта сезона, когда свой пост ему освободил Стив Брюс, разругавшийся с владельцами клуба. Майк великолепно стартовал в новой для себя роли, отпраздновав победы над "Лестером" и "Суонси", а также получив награду Тренера Месяца в августе. В октябре экс-ассистент сэра Алекса Фергюсона заключил постоянный контракт с "Халлом".



Однако с тех пор клуб с "Кей-Си" одержал еще лишь одну победу и после 20 сыгранных матчей оказался на самом дне таблицы Премьер-Лиги, отставая от спасительного места на три очка. В сложившейся ситуации боссы "Халла" решили уволить Фелана и уже приступили к поискам его замены.



"Мы бы хотели поблагодарить Майка за его старания в качестве ассистента и главного тренера на протяжении двух последних лет", — гласит заявление "тигров".