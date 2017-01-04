"Арсенал" вырвал ничью у "Борнмута", отыграв дефицит в три гола
Уступая по ходу выездного матча против "Борнмута" три гола, "Арсенал" нашел в себе силы отыграться и вырвать ничью — 3:3.
Вместо арендуемого у "Арсенала" Джека Уилшира главный тренер "вишенок" Эдди Хау решил выпустить Дэн Гослинг. Также освежили стартовый состав Эндрю Сурман и Беник Афобе.
Наставник "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут Шкодрана Мустафи, Франсиса Кокелена и Аарона Рэмси, которые заменили Габриэля Паулисту, Мохамеда Эльнени и Лукаса Переса. Месут Озил так и не поправился к вечеру вторника.
Матч начался просто катастрофически для "Арсенала". "Борнмут" играл по-хозяйски размашисто и уже на 16-й минуте открыл счет. Чарли Дэниэлс в совершенном одиночестве принял передачу партнера на левом краю штрафной, обманул Эктора Беллерина и пробил в ближний угол ворот Петра Чеха — 1:0.
Гости явно нервничали, в штрафной Чеха витало напряжение, и на 20-й минуте Гранит Джака упустил контроль над ситуацией, толкнув в спину Райана Фрэйзера. Рефери Майкл Оливер немедленно указал на 11-метровую отметку, и Каллум Уилсон удвоил счет — 2:0.
Дополнением ко всем бедам "канониров" стала травма Кокелена, вместо которого на 28-й минуте вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. До перерыва гости смотрелись просто жалко, так ни разу и не пробив в створ.
Второй тайм "Арсенал" начал активно, но комбинировал в отдалении от ворот. А на 56-й минуте Харри Артер взял и дальним ударом в третий раз поразил владения Чеха — к счастью для гостей, гол не был засчитан из-за касания мяча руки Уилсона по пути в сетку.
Прошло еще две минуты, и "Борнмут" забил по всем правилам. Настырный Фрэйзер промчался по левому флангу, отодвинул Беллерина от мяча и с близкого расстояния нанес удар Чеху "в домик" — 3:0.
На 64-й минуте полоса неудач "канониров" продолжилась, когда вынужденная замена потребовалась Лорану Косьелни. Игра у "Арсенала" по-прежнему не клеилась, но на 70-й минуте подопечным Венгера удалось размочить счет. Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, Оливье Жиру переправил мяч к дальней штанге, где Алексис Санчес пробил в падении головой — 3:1.
Гости заметно оживились, и на 75-й минуте разница в счете стала минимальной. Это появившийся на замену Лукас Перес пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи от Жиру — 3:2.
Почуяв, что дело может кончиться плохо, "вишенки" вовремя добавили и отодвинули игру от своих ворот. На 82-й минуте Дэн Гослинг даже упустил 100-процентный момент, не попав по воротам из отличной позиции.
На этой же 82-й минуте хозяева остались вдесятером после грубого фола Саймона Фрэнсиса на Рэмси.
Имея одного лишнего игрока, "Арсенал" устроил отчаянный штурм в концовке. Когда уже шла вторая компенсированная минута, Джака навесил в штрафную, а Жиру дотянулся головой до мяча и поразил ворота Артура Боруца — 3:3.
Камбэк "Арсенала" безусловно достоин уважения — команда Арсена Венгера, несмотря на жесточайший график, нашла в себе силы, чтобы добавить в концовке и переломить ход провального матча. Однако это все равно потеря двух очков, что лишь на руку конкурентам "канониров" по лидирующей группе.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
04.01.2017 00:45
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Последние комментарии:
до 4ки 2 очка. это уже не 6, как у жеки, а всего два.
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Желаю Суонси остаться в АПЛ, а Сандерленду вылететь уже наконец-то.
Всем надоели уже
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Джек Уилшер поздравил свою команду с заработанным очком, но посетовал на судейские ошибки в матче.
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завтра все включая пенсов будет топить за ттх
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Завтра все адекваты будут за Челсей болеть.
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Жиру кстати в этом сезоне тащер, да. Сульшер ебаный
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Ещё доставляет как ггшки лимонят ецилу, когда Жиру раз за разом спасает этих немощей от позора.
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кампеонеее
кампеоонее
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Венгер - Ким Чен Ир (Ын, Сэн, Сунь, Вынь...)
Арсенал.ком - машина пропаганды, "ментал стренгс" и т.д.
МанСити, Челси - ненавистные япошки, америкашки, враги (тысячи их!)
Рэмзе, Волкаты - верные подданные режима
Санчисы, Озилы - предпочтут Северной Южную, как только появится возможность
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Кароч ничего не меняется на фапле. Для гг получить сначала в очко и зароботать очко, это достижение и проявление характера.
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квадратный норм траллирует Арсек
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жиру вытащил очередной матч покерят, вот что значит команда одного игрока
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о каком характере идет речь? пустить три мяча от команды с ЧШ, а потом отыграться и урвать ничейку?всего лишь обыкновенная никчемность.
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канониры говорят скаузерам что-то о характере. прям анекдот.
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жесткая борьба за прописку в апл получается, не уступит борьбе первых шести команд за четверку
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Такс, завтра пенсы точно не проиграют, ибо не может же Арс выпасть с 4 места. Это анриал
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Лишь бы с Кокленом и Косьелни не было серьезных травм ..а так может хоть урок будет на будущее ..вышли на раслабоне, думали одной левой Борнмут одолеют ..Джака писец конечно - учиться будет или нет
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Ребят , заметьте , последние 9 туров Ливера ни одного серьезного соперника . Изи чемпик ??!!
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если бы не календарь
пенсы купили расписание.
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