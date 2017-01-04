"Арсенал" вырвал ничью у "Борнмута", отыграв дефицит в три гола

Оливье Жиру Уступая по ходу выездного матча против "Борнмута" три гола, "Арсенал" нашел в себе силы отыграться и вырвать ничью — 3:3.

Вместо арендуемого у "Арсенала" Джека Уилшира главный тренер "вишенок" Эдди Хау решил выпустить Дэн Гослинг. Также освежили стартовый состав Эндрю Сурман и Беник Афобе.

Наставник "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут Шкодрана Мустафи, Франсиса Кокелена и Аарона Рэмси, которые заменили Габриэля Паулисту, Мохамеда Эльнени и Лукаса Переса. Месут Озил так и не поправился к вечеру вторника.

Матч начался просто катастрофически для "Арсенала". "Борнмут" играл по-хозяйски размашисто и уже на 16-й минуте открыл счет. Чарли Дэниэлс в совершенном одиночестве принял передачу партнера на левом краю штрафной, обманул Эктора Беллерина и пробил в ближний угол ворот Петра Чеха — 1:0.

Гости явно нервничали, в штрафной Чеха витало напряжение, и на 20-й минуте Гранит Джака упустил контроль над ситуацией, толкнув в спину Райана Фрэйзера. Рефери Майкл Оливер немедленно указал на 11-метровую отметку, и Каллум Уилсон удвоил счет — 2:0.

Дополнением ко всем бедам "канониров" стала травма Кокелена, вместо которого на 28-й минуте вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. До перерыва гости смотрелись просто жалко, так ни разу и не пробив в створ.

Второй тайм "Арсенал" начал активно, но комбинировал в отдалении от ворот. А на 56-й минуте Харри Артер взял и дальним ударом в третий раз поразил владения Чеха — к счастью для гостей, гол не был засчитан из-за касания мяча руки Уилсона по пути в сетку.

Прошло еще две минуты, и "Борнмут" забил по всем правилам. Настырный Фрэйзер промчался по левому флангу, отодвинул Беллерина от мяча и с близкого расстояния нанес удар Чеху "в домик" — 3:0.

На 64-й минуте полоса неудач "канониров" продолжилась, когда вынужденная замена потребовалась Лорану Косьелни. Игра у "Арсенала" по-прежнему не клеилась, но на 70-й минуте подопечным Венгера удалось размочить счет. Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, Оливье Жиру переправил мяч к дальней штанге, где Алексис Санчес пробил в падении головой — 3:1.

Гости заметно оживились, и на 75-й минуте разница в счете стала минимальной. Это появившийся на замену Лукас Перес пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи от Жиру — 3:2.

Почуяв, что дело может кончиться плохо, "вишенки" вовремя добавили и отодвинули игру от своих ворот. На 82-й минуте Дэн Гослинг даже упустил 100-процентный момент, не попав по воротам из отличной позиции.

На этой же 82-й минуте хозяева остались вдесятером после грубого фола Саймона Фрэнсиса на Рэмси.

Имея одного лишнего игрока, "Арсенал" устроил отчаянный штурм в концовке. Когда уже шла вторая компенсированная минута, Джака навесил в штрафную, а Жиру дотянулся головой до мяча и поразил ворота Артура Боруца — 3:3.

Камбэк "Арсенала" безусловно достоин уважения — команда Арсена Венгера, несмотря на жесточайший график, нашла в себе силы, чтобы добавить в концовке и переломить ход провального матча. Однако это все равно потеря двух очков, что лишь на руку конкурентам "канониров" по лидирующей группе.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 00:45

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 04.01.2017 01:36 # jack-4poker
    до 4ки 2 очка. это уже не 6, как у жеки, а всего два.

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  2. demolet 04.01.2017 01:27 # demolet
    Желаю Суонси остаться в АПЛ, а Сандерленду вылететь уже наконец-то.
    Всем надоели уже

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  3. iroquez 04.01.2017 01:24 # iroquez
    Джек Уилшер поздравил свою команду с заработанным очком, но посетовал на судейские ошибки в матче.

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  4. john-henry 04.01.2017 01:24 # john-henry
    завтра все включая пенсов будет топить за ттх

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  5. role-playin 04.01.2017 01:21 # role-playin
    Завтра все адекваты будут за Челсей болеть.

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  6. gusto 04.01.2017 01:16 # gusto
    Жиру кстати в этом сезоне тащер, да. Сульшер ебаный

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  7. gerrard08 04.01.2017 01:14 # gerrard08
    Ещё доставляет как ггшки лимонят ецилу, когда Жиру раз за разом спасает этих немощей от позора.

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  8. electric 04.01.2017 01:13 # electric
    кампеонеее
    кампеоонее

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  9. vlad17 04.01.2017 01:12 # vlad17
    Венгер - Ким Чен Ир (Ын, Сэн, Сунь, Вынь...)
    Арсенал.ком - машина пропаганды, "ментал стренгс" и т.д.
    МанСити, Челси - ненавистные япошки, америкашки, враги (тысячи их!)
    Рэмзе, Волкаты - верные подданные режима
    Санчисы, Озилы - предпочтут Северной Южную, как только появится возможность

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  10. gerrard08 04.01.2017 01:11 # gerrard08
    Кароч ничего не меняется на фапле. Для гг получить сначала в очко и зароботать очко, это достижение и проявление характера.

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  11. spartan 04.01.2017 01:09 # spartan
    квадратный норм траллирует Арсек

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  12. kos9k 04.01.2017 01:08 # kos9k
    жиру вытащил очередной матч покерят, вот что значит команда одного игрока

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  13. kingoflondon 04.01.2017 01:04 # kingoflondon
    о каком характере идет речь? пустить три мяча от команды с ЧШ, а потом отыграться и урвать ничейку?всего лишь обыкновенная никчемность.

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  14. bratella 04.01.2017 01:01 # bratella
    канониры говорят скаузерам что-то о характере. прям анекдот.

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  15. liverfun 04.01.2017 01:00 # liverfun
    жесткая борьба за прописку в апл получается, не уступит борьбе первых шести команд за четверку

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  16. mancunium1878 04.01.2017 01:00 # mancunium1878
    Манчестерский репортер Лайам Брэдфорд подсчитал 14 ошибок рефери, от которых страдал "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне.

    Справедливости ради привел журналист и 6 ошибок судей в пользу "красных дьяволов". Да, в последних нескольких матчах были засчитаны супергол с очевидного офсайда Мхитаряна и взятие ворот от Ибрагимовича, который также забрался в положение вне игры. Правда в обеих случаях эти мячи не становились решающими во встрече.

    Одним из несправедливых решений называют шедевральный карате-гол Златана, незасчитанный из-за "опасной игры" в матче МЮ – "Мидлсбро". В Англии все сходились во мнении, что это было настоящее ограбление от судьи, которое, однако, также не помешало манкунианцам победить.

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  17. gusto 04.01.2017 01:00 # gusto
    Такс, завтра пенсы точно не проиграют, ибо не может же Арс выпасть с 4 места. Это анриал

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  18. aliluya-nn 04.01.2017 00:59 # aliluya-nn
    Лишь бы с Кокленом и Косьелни не было серьезных травм ..а так может хоть урок будет на будущее ..вышли на раслабоне, думали одной левой Борнмут одолеют ..Джака писец конечно - учиться будет или нет

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  19. halamadrid94 04.01.2017 00:59 # halamadrid94
    Ребят , заметьте , последние 9 туров Ливера ни одного серьезного соперника . Изи чемпик ??!!

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  20. kingoflondon 04.01.2017 00:59 # kingoflondon
    если бы не календарь
    пенсы купили расписание.

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