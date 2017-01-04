"Арсенал" вырвал ничью у "Борнмута", отыграв дефицит в три гола

Уступая по ходу выездного матча против "Борнмута" три гола, "Арсенал" нашел в себе силы отыграться и вырвать ничью — 3:3.

Вместо арендуемого у "Арсенала" Джека Уилшира главный тренер "вишенок" Эдди Хау решил выпустить Дэн Гослинг. Также освежили стартовый состав Эндрю Сурман и Беник Афобе.



Наставник "канониров" Арсен Венгер выпустил с первых минут Шкодрана Мустафи, Франсиса Кокелена и Аарона Рэмси, которые заменили Габриэля Паулисту, Мохамеда Эльнени и Лукаса Переса. Месут Озил так и не поправился к вечеру вторника.



Матч начался просто катастрофически для "Арсенала". "Борнмут" играл по-хозяйски размашисто и уже на 16-й минуте открыл счет. Чарли Дэниэлс в совершенном одиночестве принял передачу партнера на левом краю штрафной, обманул Эктора Беллерина и пробил в ближний угол ворот Петра Чеха — 1:0.



Гости явно нервничали, в штрафной Чеха витало напряжение, и на 20-й минуте Гранит Джака упустил контроль над ситуацией, толкнув в спину Райана Фрэйзера. Рефери Майкл Оливер немедленно указал на 11-метровую отметку, и Каллум Уилсон удвоил счет — 2:0.



Дополнением ко всем бедам "канониров" стала травма Кокелена, вместо которого на 28-й минуте вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. До перерыва гости смотрелись просто жалко, так ни разу и не пробив в створ.



Второй тайм "Арсенал" начал активно, но комбинировал в отдалении от ворот. А на 56-й минуте Харри Артер взял и дальним ударом в третий раз поразил владения Чеха — к счастью для гостей, гол не был засчитан из-за касания мяча руки Уилсона по пути в сетку.



Прошло еще две минуты, и "Борнмут" забил по всем правилам. Настырный Фрэйзер промчался по левому флангу, отодвинул Беллерина от мяча и с близкого расстояния нанес удар Чеху "в домик" — 3:0.



На 64-й минуте полоса неудач "канониров" продолжилась, когда вынужденная замена потребовалась Лорану Косьелни. Игра у "Арсенала" по-прежнему не клеилась, но на 70-й минуте подопечным Венгера удалось размочить счет. Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, Оливье Жиру переправил мяч к дальней штанге, где Алексис Санчес пробил в падении головой — 3:1.



Гости заметно оживились, и на 75-й минуте разница в счете стала минимальной. Это появившийся на замену Лукас Перес пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи от Жиру — 3:2.



Почуяв, что дело может кончиться плохо, "вишенки" вовремя добавили и отодвинули игру от своих ворот. На 82-й минуте Дэн Гослинг даже упустил 100-процентный момент, не попав по воротам из отличной позиции.



На этой же 82-й минуте хозяева остались вдесятером после грубого фола Саймона Фрэнсиса на Рэмси.



Имея одного лишнего игрока, "Арсенал" устроил отчаянный штурм в концовке. Когда уже шла вторая компенсированная минута, Джака навесил в штрафную, а Жиру дотянулся головой до мяча и поразил ворота Артура Боруца — 3:3.



Камбэк "Арсенала" безусловно достоин уважения — команда Арсена Венгера, несмотря на жесточайший график, нашла в себе силы, чтобы добавить в концовке и переломить ход провального матча. Однако это все равно потеря двух очков, что лишь на руку конкурентам "канониров" по лидирующей группе.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче