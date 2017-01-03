Гризманн: "Не спрашивайте меня о моем будущем"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что ему не нравятся вопросы относительно его будущего.

По слухам, Гризманн является трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. Также Антуана регулярно сватают в "Челси", а прошлым летом Арсен Венгер лично пытался уговорить соотечественника перейти в "Арсенал".



Одним словом, 25-летнему игроку сборной Франции есть из чего выбирать, однако Гризманн предпочитает избегать вопросов относительно следующего шага в своей карьере.



"Мне не нравится этот вопрос. Не заставляйте меня прятаться от такого рода вопросов насчет моего будущего, ведь у игроков вроде Криштиану, Месси или Бэйла никто не спрашивает, что они собираются делать в следующем году и где они будут играть. Поэтому мне не нравится, когда меня спрашивают об этом".



"Я счастлив и наслаждаюсь своей игрой в "Атлетико". Я горд играть ради этих фанатов, с этими партнерами по команде, с этим тренером. Больше не спрашивайте меня о моем будущем", — сообщил Гризманн AS.