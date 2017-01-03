Гризманн: "Не спрашивайте меня о моем будущем"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что ему не нравятся вопросы относительно его будущего.
По слухам, Гризманн является трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. Также Антуана регулярно сватают в "Челси", а прошлым летом Арсен Венгер лично пытался уговорить соотечественника перейти в "Арсенал".
Одним словом, 25-летнему игроку сборной Франции есть из чего выбирать, однако Гризманн предпочитает избегать вопросов относительно следующего шага в своей карьере.
"Мне не нравится этот вопрос. Не заставляйте меня прятаться от такого рода вопросов насчет моего будущего, ведь у игроков вроде Криштиану, Месси или Бэйла никто не спрашивает, что они собираются делать в следующем году и где они будут играть. Поэтому мне не нравится, когда меня спрашивают об этом".
"Я счастлив и наслаждаюсь своей игрой в "Атлетико". Я горд играть ради этих фанатов, с этими партнерами по команде, с этим тренером. Больше не спрашивайте меня о моем будущем", — сообщил Гризманн AS.
03.01.2017 21:45
Просмотров: 994
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не нравятся вопросы о будущем?что тогда пёрся в звёздуны футбола?сидел бы у себя в Жабоедальне и пил бордо,работая на заправке
(ответить)
Вроде бы скам и баблом закидывает...но и вне лч на ближайшие 3 года быть не хочется..
(ответить)
неужели в Ливерпуль
(ответить)
Добро пожаловать в Лондон!
(ответить)
михайло любитель кофе с молоком
(ответить)
100 пудов сам не решил ещё, вот и спрыгивает от ответа, выбирает...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий