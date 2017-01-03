"Лестер" подтвердил покупку Ндиди

"Лестер" подтвердил приобретение опорного полузащитника "Генка" и сборной Нигерии Уилфрида Ндиди стоимостью 15 миллионов фунтов.

Действующие чемпионы Премьер-Лиги испытывают проблемы в опорной зоне с самого начала сезона. На место ушедшего в "Челси" Нголо Канте "лисы" приобрели Нампалиса Менди, однако тот успел сыграть лишь два матча — один еще в августе, а другой в минувший понедельник.



В переговоры с "Генком" относительно покупки Ндиди "Лестер" вступил задолго до возобновления трансферного окна. Это было обусловлено как желанием тренера Клаудио Раньери поскорее осуществить сделку, так и интересом к Уилфриду со стороны других клубов Европы.



И вот сегодня переход 20-летнего нигерийца был официально подтвержден. Ндиди, на ранней стадии своей карьеры поигравший центрального защитника, уже согласовал контракт до июня 2022 и получил разрешение на работу в Англии. Выступать за "лис" Уилфрид будет под 25-м номером.



Добавим, за плечами у Ндиди два года выступлений в Бельгии за "Генк", воспитанником академии которого он является. Ранее в этом сезоне Уилфрид помог своей команде выиграть Группу F Лиги Европы.



