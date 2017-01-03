"Лестер" подтвердил покупку Ндиди

Уилфрид Ндиди "Лестер" подтвердил приобретение опорного полузащитника "Генка" и сборной Нигерии Уилфрида Ндиди стоимостью 15 миллионов фунтов.

Действующие чемпионы Премьер-Лиги испытывают проблемы в опорной зоне с самого начала сезона. На место ушедшего в "Челси" Нголо Канте "лисы" приобрели Нампалиса Менди, однако тот успел сыграть лишь два матча — один еще в августе, а другой в минувший понедельник.

В переговоры с "Генком" относительно покупки Ндиди "Лестер" вступил задолго до возобновления трансферного окна. Это было обусловлено как желанием тренера Клаудио Раньери поскорее осуществить сделку, так и интересом к Уилфриду со стороны других клубов Европы.

И вот сегодня переход 20-летнего нигерийца был официально подтвержден. Ндиди, на ранней стадии своей карьеры поигравший центрального защитника, уже согласовал контракт до июня 2022 и получил разрешение на работу в Англии. Выступать за "лис" Уилфрид будет под 25-м номером.

Добавим, за плечами у Ндиди два года выступлений в Бельгии за "Генк", воспитанником академии которого он является. Ранее в этом сезоне Уилфрид помог своей команде выиграть Группу F Лиги Европы.


Метки видео, Генк, Лестер, Ндиди, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 20:45

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  1. liverfun 03.01.2017 21:01 # liverfun
    20 летнего, чет в голос

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  2. kabanusco 03.01.2017 21:00 # kabanusco
    это тот Генк, которому старый инвалид Адуриц пять забивал , и это их опорник ?
    хорошее преобретение

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  3. smokekush 03.01.2017 20:50 # smokekush
    нигерийский погба

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  4. chev11 03.01.2017 20:46 # chev11
    Через год опять разведут пенсов на 30 лямов.

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