"Лестер" подтвердил покупку Ндиди
"Лестер" подтвердил приобретение опорного полузащитника "Генка" и сборной Нигерии Уилфрида Ндиди стоимостью 15 миллионов фунтов.
Действующие чемпионы Премьер-Лиги испытывают проблемы в опорной зоне с самого начала сезона. На место ушедшего в "Челси" Нголо Канте "лисы" приобрели Нампалиса Менди, однако тот успел сыграть лишь два матча — один еще в августе, а другой в минувший понедельник.
В переговоры с "Генком" относительно покупки Ндиди "Лестер" вступил задолго до возобновления трансферного окна. Это было обусловлено как желанием тренера Клаудио Раньери поскорее осуществить сделку, так и интересом к Уилфриду со стороны других клубов Европы.
И вот сегодня переход 20-летнего нигерийца был официально подтвержден. Ндиди, на ранней стадии своей карьеры поигравший центрального защитника, уже согласовал контракт до июня 2022 и получил разрешение на работу в Англии. Выступать за "лис" Уилфрид будет под 25-м номером.
Добавим, за плечами у Ндиди два года выступлений в Бельгии за "Генк", воспитанником академии которого он является. Ранее в этом сезоне Уилфрид помог своей команде выиграть Группу F Лиги Европы.
03.01.2017 20:45
Просмотров: 371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
20 летнего, чет в голос
(ответить)
это тот Генк, которому старый инвалид Адуриц пять забивал , и это их опорник ?
хорошее преобретение
(ответить)
нигерийский погба
(ответить)
Через год опять разведут пенсов на 30 лямов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий