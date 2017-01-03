Пол Клемент — новый главный тренер "Суонси"
"Суонси" официально подтвердил назначение Пола Клемента на должность главного тренера. Англичанин заключил с валлийским клубом контракт на два с половиной года.
Напомним, нынешний сезон 44-летний Клемент начинал в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, которому он также ассистировал в "Челси", "Реале" и ПСЖ.
Однако Пол никогда не скрывал своих амбиций относительно самостоятельной тренерской карьере и еще в прошлом сезоне успел поработать с "Дерби".
Сейчас Клемент решил взяться за последнюю команду Премьер-Лиги, которая в этой кампании успела сменить уже двух наставников, попрощавшись и с Франческо Гвидолином, и с Бобом Брэдли.
"Мы рады назначением Пола Клемента в качестве нашего нашего нового главного тренера. Пол не только поработал с некоторыми из крупнейших клубов Европы, но и с некоторыми из самых лучших игроков мира".
"Силой "Суонси" на протяжении многих лет было качество футбола, который мы отрабатываем на тренировочном поле. Это всегда было залогом нашего успеха. У меня нет никаких сомнений, по Пол не только поможет нам восстановить эту футбольную веру, но и некоторую гордость, в которой клуб так сильно нуждается", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс.
03.01.2017 20:10
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Последние комментарии:
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард считает, что отсутствие прогресса в игре Росса Баркли является следствием необходимости смены клубной прописки.
Джеррард призвал молодого соотечественника цепляться за любую возможность пойти на повышение в классе. «Иногда нужно проявить эгоизм, чтобы улучшить себя, как профессионала. Баркли нужно задуматься о смене клуба, если он рассчитывает на большее». «Думаю, что в «Тоттенхэме» или «Челси» Росс бы просто летал, а поклонникам «Эвертона» оставалось бы недоумевать, почему клуб отпустил столь талантливого парня. Ситуация такова, что Баркли нужно двигаться дальше, а это возможно только в более классной команде».
Видимо осознал, что отказ от перехода в Челси - самая главная ошибка в жизни
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Аснл аснл аснл
Матч тв их покажет? Или о5 о6оссаную сборную данию по хоккею смотреть?
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Затащит немощей в чемпионшип)
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если каким то чудом сохранит лебедей в апл, то откроет себе дорогу в элитный клуб
(ответить)
Какой клуб не попадёт в топ-4? Варианты:
1. МЮ
2. МанЮнайтед
3. Манчестер Юнайтед
Спасибо за ваш голос.
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если лебеди вылетят, то сиггу в МЮ плес.
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свонси
халл
и лестер пусть вылетают
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Алтын алтын алтын
мен алтын
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https://www.youtube.com/watch?v=lwUQlkAUQDI
миллион лайк
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Англичанин заключил с валлийским тренером контракт на два с половиной года.
Новый Год продолжается?
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вот на какие команды вам вообще будет поxyй если они вылетят?
мне на
Ливерпуль
Манчестер Сити
Арсенал
вот вообще похуй. МЮ пускай остаётся, а то ржать не с кого будет
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вот на какие команды вам вообще будет поxyй если они вылетят?
мне на Суонси
халл
мидлсбро
уотфорд
бернли
вот вообще поxyй
(ответить)
как мёртвому припарки. очередной ноунейм
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Удачи
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клоповник самая бегающая команда, самая прессингующая, я не знаю, на сколько хватит еще такого запала, но если они начнут сыпаться, то все, дос видания, скамейка у них короткая, а влажные мечты скозеров о покупках. так и остаются влажными....
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Оххххх, чую завтра Шпоры своим силовым прессингом замучают Пенсов :(
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стоит ли приглашать нового тренера, который даже 2х месяцев не проработает?
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По мне так только чудо спасёт Халл или свонси. Коты еще норм, они иногда норм матчи катают и в последнее время нашли свою игру.
Но у этих мало шансов в силу того, что конкуренты хороши. Не поверю, что кп с их подбором игроков и сэмом вылетит....Боро, ну тут еще вопрос, но они крепенькая командочку.
А так все команды выше на порядок сильнее .
Для меня вопрос, коты или Боро.
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обоссытся
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