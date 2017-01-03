Пол Клемент — новый главный тренер "Суонси"

Пол Клемент "Суонси" официально подтвердил назначение Пола Клемента на должность главного тренера. Англичанин заключил с валлийским клубом контракт на два с половиной года.

Напомним, нынешний сезон 44-летний Клемент начинал в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, которому он также ассистировал в "Челси", "Реале" и ПСЖ.

Однако Пол никогда не скрывал своих амбиций относительно самостоятельной тренерской карьере и еще в прошлом сезоне успел поработать с "Дерби".

Сейчас Клемент решил взяться за последнюю команду Премьер-Лиги, которая в этой кампании успела сменить уже двух наставников, попрощавшись и с Франческо Гвидолином, и с Бобом Брэдли.

"Мы рады назначением Пола Клемента в качестве нашего нашего нового главного тренера. Пол не только поработал с некоторыми из крупнейших клубов Европы, но и с некоторыми из самых лучших игроков мира".

"Силой "Суонси" на протяжении многих лет было качество футбола, который мы отрабатываем на тренировочном поле. Это всегда было залогом нашего успеха. У меня нет никаких сомнений, по Пол не только поможет нам восстановить эту футбольную веру, но и некоторую гордость, в которой клуб так сильно нуждается", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс.


Метки Бавария, Клемент, Суонси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1116

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. erevansky 03.01.2017 21:11 # erevansky
    Ребят, посоветуйте норм БК с минимальным депозитом от 1$

    (ответить)

  2. farot 03.01.2017 21:08 # farot
    Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард считает, что отсутствие прогресса в игре Росса Баркли является следствием необходимости смены клубной прописки.

    Джеррард призвал молодого соотечественника цепляться за любую возможность пойти на повышение в классе. «Иногда нужно проявить эгоизм, чтобы улучшить себя, как профессионала. Баркли нужно задуматься о смене клуба, если он рассчитывает на большее». «Думаю, что в «Тоттенхэме» или «Челси» Росс бы просто летал, а поклонникам «Эвертона» оставалось бы недоумевать, почему клуб отпустил столь талантливого парня. Ситуация такова, что Баркли нужно двигаться дальше, а это возможно только в более классной команде».


    Видимо осознал, что отказ от перехода в Челси - самая главная ошибка в жизни

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  3. terrann 03.01.2017 21:07 # terrann
    Аснл аснл аснл
    Матч тв их покажет? Или о5 о6оссаную сборную данию по хоккею смотреть?

    (ответить)

  4. gufak 03.01.2017 21:05 # gufak
    Затащит немощей в чемпионшип)

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  5. liverfun 03.01.2017 21:04 # liverfun
    если каким то чудом сохранит лебедей в апл, то откроет себе дорогу в элитный клуб

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  6. klopp-top 03.01.2017 21:01 # klopp-top
    Какой клуб не попадёт в топ-4? Варианты:

    1. МЮ
    2. МанЮнайтед
    3. Манчестер Юнайтед

    Спасибо за ваш голос.

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  7. mdfjvnlabngmlas 03.01.2017 20:51 # mdfjvnlabngmlas
    если лебеди вылетят, то сиггу в МЮ плес.

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  8. melwood-lfc 03.01.2017 20:50 # melwood-lfc
    свонси
    халл
    и лестер пусть вылетают

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  9. bezon 03.01.2017 20:47 # bezon
    Алтын алтын алтын
    мен алтын

    (ответить)

  10. melwood-lfc 03.01.2017 20:46 # melwood-lfc
    https://www.youtube.com/watch?v=lwUQlkAUQDI

    миллион лайк

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  11. ruslandiesel 03.01.2017 20:42 # ruslandiesel
    Англичанин заключил с валлийским тренером контракт на два с половиной года.

    Новый Год продолжается?

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  12. second005 03.01.2017 20:35 # second005
    вот на какие команды вам вообще будет поxyй если они вылетят?
    мне на
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    Арсенал

    вот вообще похуй. МЮ пускай остаётся, а то ржать не с кого будет

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  13. narkoman 03.01.2017 20:34 # narkoman
    вот на какие команды вам вообще будет поxyй если они вылетят?
    мне на Суонси
    халл
    мидлсбро
    уотфорд
    бернли

    вот вообще поxyй

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  14. manutd-20champ 03.01.2017 20:31 # manutd-20champ
    как мёртвому припарки. очередной ноунейм

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  15. dr-dre 03.01.2017 20:30 # dr-dre
    Удачи

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  16. narkoman 03.01.2017 20:28 # narkoman
    клоповник самая бегающая команда, самая прессингующая, я не знаю, на сколько хватит еще такого запала, но если они начнут сыпаться, то все, дос видания, скамейка у них короткая, а влажные мечты скозеров о покупках. так и остаются влажными....

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  17. wmrpkvhzeflbrmo 03.01.2017 20:28 # wmrpkvhzeflbrmo
    Оххххх, чую завтра Шпоры своим силовым прессингом замучают Пенсов :(

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  18. klopp-top 03.01.2017 20:22 # klopp-top
    стоит ли приглашать нового тренера, который даже 2х месяцев не проработает?

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  19. gusto 03.01.2017 20:19 # gusto
    По мне так только чудо спасёт Халл или свонси. Коты еще норм, они иногда норм матчи катают и в последнее время нашли свою игру.
    Но у этих мало шансов в силу того, что конкуренты хороши. Не поверю, что кп с их подбором игроков и сэмом вылетит....Боро, ну тут еще вопрос, но они крепенькая командочку.
    А так все команды выше на порядок сильнее .
    Для меня вопрос, коты или Боро.

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  20. dom1no 03.01.2017 20:18 # dom1no
    обоссытся

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