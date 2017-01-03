Пол Клемент — новый главный тренер "Суонси"

"Суонси" официально подтвердил назначение Пола Клемента на должность главного тренера. Англичанин заключил с валлийским клубом контракт на два с половиной года.

Напомним, нынешний сезон 44-летний Клемент начинал в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, которому он также ассистировал в "Челси", "Реале" и ПСЖ.



Однако Пол никогда не скрывал своих амбиций относительно самостоятельной тренерской карьере и еще в прошлом сезоне успел поработать с "Дерби".



Сейчас Клемент решил взяться за последнюю команду Премьер-Лиги, которая в этой кампании успела сменить уже двух наставников, попрощавшись и с Франческо Гвидолином, и с Бобом Брэдли.



"Мы рады назначением Пола Клемента в качестве нашего нашего нового главного тренера. Пол не только поработал с некоторыми из крупнейших клубов Европы, но и с некоторыми из самых лучших игроков мира".



"Силой "Суонси" на протяжении многих лет было качество футбола, который мы отрабатываем на тренировочном поле. Это всегда было залогом нашего успеха. У меня нет никаких сомнений, по Пол не только поможет нам восстановить эту футбольную веру, но и некоторую гордость, в которой клуб так сильно нуждается", — сообщил президент "Суонси" Хью Дженкинс.