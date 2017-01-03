Фелан исключает появление Это'О в "Халле"

Главный тренер "Халла" Майк Фелан заявил, что не ожидает появления в своем клубе звездного нападающего Самюэля Это'О.

На днях в прессе прошла информация, что 35-летний Это'О, поигравший ранее за "Барселону", "Челси" и "Эвертон", готов откликнуться на предложение аутсайдера Премьер-Лиги и помочь "Халлу" избежать вылета в Чемпионшип.



Однако борьба за выживание ставит перед Феланом совершенно другие цели на трансферном рынке. Майк сомневается, что звездное эго Самюэля – то, что нужно "тиграм" в этой непростой ситуации.



"Я ничего не слышал по поводу его переезда сюда, но это был бы невероятный вызов для Самюэля. С другой стороны, может ли он защищаться на угловых, где мы испытываем такие проблемы?"



"Поверьте, эти слухи – наименьшая из моих забот. Мы должны прибавлять в разных аспектах игры, а каждая наша позиция нуждается в улучшении", - приводит слова Фелана Daily Mail.