Фелан исключает появление Это'О в "Халле"

Самюэль Это О Главный тренер "Халла" Майк Фелан заявил, что не ожидает появления в своем клубе звездного нападающего Самюэля Это'О.

На днях в прессе прошла информация, что 35-летний Это'О, поигравший ранее за "Барселону", "Челси" и "Эвертон", готов откликнуться на предложение аутсайдера Премьер-Лиги и помочь "Халлу" избежать вылета в Чемпионшип.

Однако борьба за выживание ставит перед Феланом совершенно другие цели на трансферном рынке. Майк сомневается, что звездное эго Самюэля – то, что нужно "тиграм" в этой непростой ситуации.

"Я ничего не слышал по поводу его переезда сюда, но это был бы невероятный вызов для Самюэля. С другой стороны, может ли он защищаться на угловых, где мы испытываем такие проблемы?"

"Поверьте, эти слухи – наименьшая из моих забот. Мы должны прибавлять в разных аспектах игры, а каждая наша позиция нуждается в улучшении", - приводит слова Фелана Daily Mail.


Метки Фелан, Халл, Это'О

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2017 20:00

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  1. hammersmith 03.01.2017 20:38 # hammersmith
    >звездного нападающего Самюэля Это'О
    кек

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  2. manutd-20champ 03.01.2017 20:28 # manutd-20champ
    утятина очередная

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