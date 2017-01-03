Венгер поздравил Уилшира с Днем рождения, но контракт не предложил

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что клуб пока не предложил новый контракт полузащитнику Джеку Уилширу.

В прошлом месяце в прессе появились слухи, что Уилшир, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", всерьез опасается за свое долгосрочное будущее в "Арсенале", ведь от его действующего контракта остается всего один полный год.



И хотя еще в ноябре Венгер обещал, что Джек получит новую сделку на Новый год, позже стало известно, что стороны не только не начинали переговоры, но до сих пор даже не назначили дату встречи.



В преддверии выезда к "вишенкам" Арсен подтвердил, что ситуация остается прежней, но не уточнил причин.



"Нет, у меня нет никаких новостей по поводу контракта. На Новый год был его День рождения, и я отправил ему сообщение. Хорошая новость в том, что Джек Уилшир не сыграет против нас, но он достаточно хорош, чтобы создать проблемы любой команде", — цитирует Венгера Daily Mirror.