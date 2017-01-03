Венгер поздравил Уилшира с Днем рождения, но контракт не предложил

Джек Уилшир Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что клуб пока не предложил новый контракт полузащитнику Джеку Уилширу.

В прошлом месяце в прессе появились слухи, что Уилшир, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", всерьез опасается за свое долгосрочное будущее в "Арсенале", ведь от его действующего контракта остается всего один полный год.

И хотя еще в ноябре Венгер обещал, что Джек получит новую сделку на Новый год, позже стало известно, что стороны не только не начинали переговоры, но до сих пор даже не назначили дату встречи.

В преддверии выезда к "вишенкам" Арсен подтвердил, что ситуация остается прежней, но не уточнил причин.

"Нет, у меня нет никаких новостей по поводу контракта. На Новый год был его День рождения, и я отправил ему сообщение. Хорошая новость в том, что Джек Уилшир не сыграет против нас, но он достаточно хорош, чтобы создать проблемы любой команде", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Борнмут, Венгер, контракты, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 19:00

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  1. myscore 03.01.2017 19:11 # myscore
    Бритиш кор

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  2. stefh 03.01.2017 19:09 # stefh
    Этот инвалид там ничего и не показывает.

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  3. kiran-gibbs 03.01.2017 19:04 # kiran-gibbs
    надо .. топарь

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