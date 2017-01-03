FA потребовала Санья объясниться

FA потребовала от Бакари Санья объяснений по поводу записи защитника в Инстаграм о том, что "Манчестер Сити" играл с "Бернли" "10 против 12".

Напомним, несмотря на победу со счетом 2:1, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола остался глубоко расстроен судейством. Претензии испанца касаются удаления Фернандиньо и незафиксированного фола на Клаудио Браво в эпизоде с голом "бордовых".



После матча Санья опубликовал в своем Инстаграм фотографию празднования "горожанами" гола со следующим комментарием: "10 против 12, но все равно сражаемся и побеждаем как команда". Один из сопровождающих хэштегов при этом гласил: "Вы вольны думать, что пожелаете".



Очевидный намек 33-летнего француза на то, что рефери Ли Мейсон в этот день был на стороне "Бернли", не остался без внимания, хотя позже Санья изменил свою запись. Как сообщает Sky Sports, чиновники из Ассоциации потребовали объяснений от Бакари.



Добавим, что Санья было дано время до вечера пятницу, чтобы предоставить объяснительную, и лишь после этого будет решен вопрос о каких-либо дисциплинарных мерах.