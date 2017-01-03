20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник 3 января тремя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 22:45 Онлайн-трансляция
Накануне Нового года "Борнмут" разгромил на выезде "Суонси" (0:3) и теперь возвращается домой в приподнятом настроении, чтобы попробовать отобрать очки у "Арсенала". 4 февраля "канониров" ожидает важнейшее противостояние против "Челси", а до тех пор лучше не допускать осечек, если они реально рассчитывают вмешаться в борьбу за чемпионский титул. "Арсенал" выиграл все три встречи с "вишенками" в рамках Премьер-Лиги в общим счетом 10:1.
Нападающий Беник Афобе отказался от участия в Кубке Африки, решив сосредоточиться на выступлениях за "Борнмут". Джек Уилшир не сыграет из-за условий аренды.
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил рискует не оправиться после болезни, которая не позволила ему сыграть против "Кристал Пэлас". Мохамед Эльнени отбыл на Кубок Африки. Киран Гиббс, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек играть еще не готовы.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — СУОНСИ 23:00
После победы "Суонси" над "Кристал Пэлас" в ноябре со счетом 5:4 много воды утекло — оба клуба успели уволить своих тренеров. Неизменной осталось лишь их положение в нижней части турнирной таблицы Премьер-Лиги. Положительный эффект на настроение в стане "лебедей" может оказать новость о достигнутой договоренности с Полом Клементом. В своей ноябрьской встрече соперники забили столько же голов, сколько и в шести предыдущих вместе взятых.
После матча дисквалификации возвращается защитник "Кристал Пэлас" Дамьен Дилэйни. Уилфрид Заха сыграет свой последний поединок перед отъездом на Кубок Африки.
"Суонси" совершенно точно будет лишен Джефферсона Монтеро, а Уэйн Рутледж и Фернандо Льоренте под вопросом.
СТОУК — УОТФОРД 23:00
Неудачные выезды на "Энфилд" и "Стэмфорд Бридж" испортили настроение "Стоука" к праздникам, однако во вторник вечером команда Марка Хьюза может постараться поправить ситуацию, ведь текущая форма "Уотфорда" к этому располагает. "Шершни" выиграли лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги, а в четырех последних забили только два гола. Во всех трех встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги каждый раз побеждали гости.
Нападающий "Стоука" Марко Арнаутович, наконец, отбыл свою дисквалификацию. Рамадан Собхи и Вильфрид Бони отправились на Кубок Африки.
Лазарет "Уотфорда" в минувший уикенд пополнили Хуан Суньига и Нордин Амрабат. После дисквалификации возвращается Мигель Бритос.
03.01.2017 17:00
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лооооол
нормально там кто-то собирает
http://carrick.ru/news/comments-after-wh-01-2017/
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победа аснла
ничейка
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но это неточно
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Удачи всем!
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