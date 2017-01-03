"Вест Хэм" решил подать апелляцию на удаление Фегули

"Вест Хэм" решил опротестовать красную карточку вингера Софиана Фегули, показанную во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, рефери Майк Дин оставил хозяев Олимпийского стадиона в меньшинство уже на 15-й минуте матча, наказав Фегули за жесткий стык с защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом.



И хотя стык выглядел обоюдоопасным, Дин учел ту нечеловеческую боль, что изобразил на своем лице Джонс, а также тот факт, что игрок сборной Англии первым добрался до мяча. Вдесятером "молотобойцы" потерпели поражение 0:2.



"Я не был бы рад и желтой карточке, это даже не желтая. Посмотрев повтор, я лишь убедился в своей правоте. Чем больше я смотрел повтор, тем больше мне казалось, что следовало поступить наоборот. Джонс играл опаснее, чем Фегули. Джонс пошел "ножницами", и это опасно", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча.



И вот сейчас, передает The Independent, лондонский клуб уведомил FA, что воспользуется своим правом на апелляцию. Если же Ассоциация не отменит решение Дина, то Фегули будет дисквалифицирован на три матча.



