"Вест Хэм" решил подать апелляцию на удаление Фегули
"Вест Хэм" решил опротестовать красную карточку вингера Софиана Фегули, показанную во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, рефери Майк Дин оставил хозяев Олимпийского стадиона в меньшинство уже на 15-й минуте матча, наказав Фегули за жесткий стык с защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом.
И хотя стык выглядел обоюдоопасным, Дин учел ту нечеловеческую боль, что изобразил на своем лице Джонс, а также тот факт, что игрок сборной Англии первым добрался до мяча. Вдесятером "молотобойцы" потерпели поражение 0:2.
"Я не был бы рад и желтой карточке, это даже не желтая. Посмотрев повтор, я лишь убедился в своей правоте. Чем больше я смотрел повтор, тем больше мне казалось, что следовало поступить наоборот. Джонс играл опаснее, чем Фегули. Джонс пошел "ножницами", и это опасно", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич после матча.
И вот сейчас, передает The Independent, лондонский клуб уведомил FA, что воспользуется своим правом на апелляцию. Если же Ассоциация не отменит решение Дина, то Фегули будет дисквалифицирован на три матча.
03.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
красную Джонсу
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вы держитесь там хорошего вам настроения
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джонса бы наказать за такое кривлянье после контакта. так валялся будто ногу оторвало, а через минуту уже бегал как ни в чем ни бывало. заебали эти клоунские представления игроков маню
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1. матч со Стоком, игрок этого клуба идёт прямой ногой в ногу Аллена. чистая красная, красная не показана.
2. матч с Эвертоном, игрок этого клуба прыгает двумя ногами в ноги Гуйе. чистая красная, красная не показана.
3. матч с Кристал Пэлас, игрок этого клуба прыгает двумя ногами в ноги Заха. чистая красная, красная не показана.
4. матч с Вест Бромвич Альбион, игрок этого клуба в борьбе за мяч чуть ли не нокаутирует игрока ВБА локтем. чистая красная, красная не показана.
5. матч с Кристал Пэлас, гол из офсайда и голевая передача рукой.
6. матч с Сандерлендом, гол из офсайда.
7. матч с Вест Хэмом, гол из офсайда.
внимание вопрос: про какой клуб идёт речь?
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Согласен с Биличем, на красную не тянуло, желтую в самый раз.
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только скумоподобное существо будет утверждать, что красная там была по делу.
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удачи
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