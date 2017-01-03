Моуриньо не нужен новый нападающий

Маркус Рэшфорд и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему не нужен нападающий, поскольку в его распоряжении есть перспективный Маркус Рэшфорд.

Зависимость "красных дьяволов" от голов и формы Златана Ибрагимовича привела к предположению, что "Юнайтед" может выйти на трансферный рынок ради покупки нападающего. Однако Моуриньо не требуется усиление в линию атаки - португалец полностью доверяет Рэшфорду.

"Я оказал ему самое большое доверие, когда сказал, что мне не нужен еще один нападающий. Я не хочу выходить на рынок ради нападающего. Почему? Потому что я могу рассчитывать на Рэшфорда".

"Он всегда готов предложить свои услуги. Даже если Маркус не попадает в стартовый состав, он всегда попадает на скамейку и может усилить игру по ходу матча. Таким образом он получает разного рода опыт".

"В прошлом сезоне он добился большого прогресса и сделал это очень быстро. Он в порядке и движется в правильном направлении. Он показывает хороший настрой и великолепно относится к своему делу", - приводит слова Моуриньо Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 249

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shirokov15 03.01.2017 15:02 # shirokov15
    Маркус топ. Единственный, чья игра нравится в мю. Через пару лет отправится по сливочной дорожке в Мадрид.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: