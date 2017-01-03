Моуриньо не нужен новый нападающий

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему не нужен нападающий, поскольку в его распоряжении есть перспективный Маркус Рэшфорд.

Зависимость "красных дьяволов" от голов и формы Златана Ибрагимовича привела к предположению, что "Юнайтед" может выйти на трансферный рынок ради покупки нападающего. Однако Моуриньо не требуется усиление в линию атаки - португалец полностью доверяет Рэшфорду.



"Я оказал ему самое большое доверие, когда сказал, что мне не нужен еще один нападающий. Я не хочу выходить на рынок ради нападающего. Почему? Потому что я могу рассчитывать на Рэшфорда".



"Он всегда готов предложить свои услуги. Даже если Маркус не попадает в стартовый состав, он всегда попадает на скамейку и может усилить игру по ходу матча. Таким образом он получает разного рода опыт".



"В прошлом сезоне он добился большого прогресса и сделал это очень быстро. Он в порядке и движется в правильном направлении. Он показывает хороший настрой и великолепно относится к своему делу", - приводит слова Моуриньо Daily Mail.