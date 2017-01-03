Микел обсуждает переход в "Валенсию"

Джо Оби Микел Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел получил предложение от "Валенсии" и уже обсуждает переход в испанский клуб.

Как известно, главный тренер "синих" Антонио Конте не рассчитывает на 30-летнего нигерийца и готов отпустить Микела в другой клуб. По слухам, самые серьезные виды на Джо имел французский "Марсель".

Теперь на горизонте для Микела появился не менее привлекательный вариант с переходом в "Валенсию". Представители испанского клуба уже вышли на Джон, после чего игрок пообещал подумать.

"Я встречался с Оби Микелом на Рождество или за день до этого. Мы попросили разрешение от "Челси", чтобы встретиться с ним, и клуб пошел нам на встречу. Джон сказал, что подумает над предложением, поэтому прямо сейчас взвешивает все "за" и "против", - сообщил спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч Super Deporte.


Метки Валенсия, Микел, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2017 14:00

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  1. skychnie-oboi 03.01.2017 14:40 # skychnie-oboi
    Сваливает - потому что не верит в чемпионство Челси.
    Хоть один мозговитый игрок.

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  2. ccchelsea 03.01.2017 14:09 # ccchelsea
    Нах тебе эта Валенсия?Свали в Китай и греби бабло.

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  3. johnny1905 03.01.2017 14:03 # johnny1905
    всегда только пользу приносил и не ныл. Легенда!

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