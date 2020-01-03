Лазарет "Ливерпуля" пополнили Милнер и Старридж

Левый защитник Джеймс Милнер и нападающий Даниэль Старридж пополнили лазарет "Ливерпуля", где уже успел прописаться капитан Джордан Хендерсон.

Победный матч против "Манчестер Сити" (1:0) в минувшую субботу не обошелся для "красных" без ложки дегтя - с травмой пятки поле был вынужден покинуть Хендерсон.



Последовавший вслед за этим поединок против "Сандерленд"а, завершившийся вничью 2:2, только усугубил ситуацию: мелкие повреждения получили Милнер и Старридж. Сроки восстановления всех трех игроков пока не называются.



"Старридж получил удар по лодыжке, но я не думаю, что с ним все так уж серьезно. Что касается Милнера, то он повредил голеностоп. Мы должны быть осторожны в этот отрезок, поэтому вовремя внесли изменения", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юргена Клопп официальному сайту клуба.