Лазарет "Ливерпуля" пополнили Милнер и Старридж

Даниэль Старридж Левый защитник Джеймс Милнер и нападающий Даниэль Старридж пополнили лазарет "Ливерпуля", где уже успел прописаться капитан Джордан Хендерсон.

Победный матч против "Манчестер Сити" (1:0) в минувшую субботу не обошелся для "красных" без ложки дегтя - с травмой пятки поле был вынужден покинуть Хендерсон.

Последовавший вслед за этим поединок против "Сандерленд"а, завершившийся вничью 2:2, только усугубил ситуацию: мелкие повреждения получили Милнер и Старридж. Сроки восстановления всех трех игроков пока не называются.

"Старридж получил удар по лодыжке, но я не думаю, что с ним все так уж серьезно. Что касается Милнера, то он повредил голеностоп. Мы должны быть осторожны в этот отрезок, поэтому вовремя внесли изменения", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юргена Клопп официальному сайту клуба.



Метки Ливерпуль, Милнер, Старридж, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. anti-skvozer 03.01.2017 13:25 # anti-skvozer
    Не сикайте, пеликаны. Во-первых, матч с МЮ еще считай через 2 недели, а за это время дохуя всего может случиться. Во-вторых, тип вам привыкать катать без Стурриге? Это ж как наш Джонс

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  2. one-keano 03.01.2017 13:18 # one-keano
    Мало того, что колбасные без кватинья будут, так еще и без бегунка мане. Теперь меня интересует вопрос: сколько раз вам защику дать?

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  3. f345 03.01.2017 13:11 # f345
    Морено вышедший на левый фланг вместо Милнера это... словно КриРо вышел вместо эмм Рики Ламберта к примеру...+100 к скорости,+100 к дриблингу, +100 к ловкости...фланг ожил 6лядь

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  4. liverpool1892est 03.01.2017 13:10 # liverpool1892est
    Старридж уже з@...бал со своими травмами.
    Его уже пора давно продавать пока дают за него бабло

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  5. electric 03.01.2017 13:09 # electric
    очко кина опять разорвано) горит у чертей очелло. Эт вам не грязный рот афа прославлять.

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  6. dimon70 03.01.2017 13:04 # dimon70
    Мили и Хэндо могут вернуться к 15 числу,а вот Старр под вопросом.всем здоровья!!!!

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