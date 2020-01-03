Лазарет "Ливерпуля" пополнили Милнер и Старридж
Левый защитник Джеймс Милнер и нападающий Даниэль Старридж пополнили лазарет "Ливерпуля", где уже успел прописаться капитан Джордан Хендерсон.
Победный матч против "Манчестер Сити" (1:0) в минувшую субботу не обошелся для "красных" без ложки дегтя - с травмой пятки поле был вынужден покинуть Хендерсон.
Последовавший вслед за этим поединок против "Сандерленд"а, завершившийся вничью 2:2, только усугубил ситуацию: мелкие повреждения получили Милнер и Старридж. Сроки восстановления всех трех игроков пока не называются.
"Старридж получил удар по лодыжке, но я не думаю, что с ним все так уж серьезно. Что касается Милнера, то он повредил голеностоп. Мы должны быть осторожны в этот отрезок, поэтому вовремя внесли изменения", - сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юргена Клопп официальному сайту клуба.
03.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
Не сикайте, пеликаны. Во-первых, матч с МЮ еще считай через 2 недели, а за это время дохуя всего может случиться. Во-вторых, тип вам привыкать катать без Стурриге? Это ж как наш Джонс
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Мало того, что колбасные без кватинья будут, так еще и без бегунка мане. Теперь меня интересует вопрос: сколько раз вам защику дать?
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Морено вышедший на левый фланг вместо Милнера это... словно КриРо вышел вместо эмм Рики Ламберта к примеру...+100 к скорости,+100 к дриблингу, +100 к ловкости...фланг ожил 6лядь
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Старридж уже з@...бал со своими травмами.
Его уже пора давно продавать пока дают за него бабло
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очко кина опять разорвано) горит у чертей очелло. Эт вам не грязный рот афа прославлять.
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Мили и Хэндо могут вернуться к 15 числу,а вот Старр под вопросом.всем здоровья!!!!
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