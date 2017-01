Светская хроника за вторник

"Реал" планирует покупку Деле Алли на лето. "Арсенал" сделает предложение по Миралему Пьяничу. "Кристал Пэлас" может подписать Фрэнка Лэмпарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" планирует покупку полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли на грядущее лето. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно приобретения атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в конце сезона, услышав в ответ цену в 50 миллионов фунтов. (The Sun)



"Арсенал" готов выложить 28 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" нацелилась на талантливого юниора "Арсенала" Гедиона Зелалема. (ESPN)



"Арсенал" готов продать защитника Матье Дебюши в этом месяце. (Daily Mirror)



"Арсенал" уступает "Челси" в борьбе за левого защитника "Вольфсбурга" Рикардо Родригеса. (The Sun)



"Манчестер Сити" — один из трех клубов, претендующих на полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. (AS)



Вингер "Сити" Хесус Навас обсуждает свое возвращение в "Севилью" по окончании сезона. (The Sun)



Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отказал "Челси" и "Ювентусу" ради приглашения из Китая. (The Sun)



"Марсель" готов предложить 30 млн. фунтов "Вест Хэму" за своего бывшего полузащитника Димитри Пайе. (L'Equipe)



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отказал китайскому клубу "Бэйцзин Гоань", который был готов заплатить за бельгийца 40 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" предложил 7 млн. фунтов за левого защитника "Норвича" Робби Брэйди. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" и "Брайтон" — главные претенденты на экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда. (Croydon Advertiser)



"Вест Бромвич" обдумывает новое предложение о покупке полузащитника "Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. (Sky Sports)



"Астон Вилла" приняла предложение "Мидлсбро" в 6 млн. фунтов о покупке нападающего Руди Гестеда. (Sky Sports)



Другое



Нападающий "Борнмута" Беник Афобе отказался от вызова в сборную Конго для участия в Кубке Африки. (BBC)



Защитник "Лестера" Роберт Хут признался, что тоже мечтает забить гол "ударом скорпиона". (BBC)



После матча против "Вест Хэма" полузащитнику "Юнайтед" Андеру Эрреру потребовалось наложить три шва на лицо. (BBC)



Бывший рефери Марк Халси считает, что Майк Дин пытался "угадать" в эпизоде вчерашнего матча между "Вест Хэмом" и "Юнайтед", повлекшем удаление Софиана Фегули, но ошибся. (Goal)