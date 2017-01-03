Моуриньо: "Мы не гонимся за рекордами"

Жозе Моуриньо После шестой кряду победу в Премьер-Лиге рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда не гонится за рекордами.

Одновременно с серией из шести побед подряд "красные дьяволы" демонстрируют и другую серию — 13 матчей кряду без поражений с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось с марта 2013, когда у руля "Юнайтед" находился сэр Алекс Фергюсон.

Однако для Моуриньо подобного рода достижения не имеют никакого значения. Жозе по-прежнему сосредоточен на погоне за командами, идущими впереди.

"У меня есть ощущение, что мы сможем выиграть и следующий матч. Мы не гонимся за рекордами. Мы гонимся за хорошей игрой и за очками".

"Мы знаем, что "Челси" или "Тоттенхэм" потеряют очки, поэтому нам нужно продолжать погоню. Прежде мы играли хорошо, но не набирали очки. Теперь, шесть побед и 18 очков спустя, у нас все так, как и должно быть", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1520

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. boavista 03.01.2017 11:52 # boavista
    Челси надеюсь поможет Моуриньо, обыграв Тоттенхэм.

    (ответить)

  2. dragonishka 03.01.2017 11:16 # dragonishka
    Мауру не повезло как ЛВГ, когда у всех был упадок и можно было с говно-игрой залезть в четверку, тут все конкуренты ебашут как проклятые.

    (ответить)

  3. nemovista 03.01.2017 11:06 # nemovista
    Продолжай....

    (ответить)

  4. mototroller 03.01.2017 11:04 # mototroller
    В гонке за 4ку

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: