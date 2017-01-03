Моуриньо: "Мы не гонимся за рекордами"

После шестой кряду победу в Премьер-Лиге рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда не гонится за рекордами.

Одновременно с серией из шести побед подряд "красные дьяволы" демонстрируют и другую серию — 13 матчей кряду без поражений с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось с марта 2013, когда у руля "Юнайтед" находился сэр Алекс Фергюсон.



Однако для Моуриньо подобного рода достижения не имеют никакого значения. Жозе по-прежнему сосредоточен на погоне за командами, идущими впереди.



"У меня есть ощущение, что мы сможем выиграть и следующий матч. Мы не гонимся за рекордами. Мы гонимся за хорошей игрой и за очками".



"Мы знаем, что "Челси" или "Тоттенхэм" потеряют очки, поэтому нам нужно продолжать погоню. Прежде мы играли хорошо, но не набирали очки. Теперь, шесть побед и 18 очков спустя, у нас все так, как и должно быть", — сообщил Моуриньо Sky Sports.