Моуриньо: "Мы не гонимся за рекордами"
После шестой кряду победу в Премьер-Лиге рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда не гонится за рекордами.
Одновременно с серией из шести побед подряд "красные дьяволы" демонстрируют и другую серию — 13 матчей кряду без поражений с учетом всех соревнований, чего с ними не случалось с марта 2013, когда у руля "Юнайтед" находился сэр Алекс Фергюсон.
Однако для Моуриньо подобного рода достижения не имеют никакого значения. Жозе по-прежнему сосредоточен на погоне за командами, идущими впереди.
"У меня есть ощущение, что мы сможем выиграть и следующий матч. Мы не гонимся за рекордами. Мы гонимся за хорошей игрой и за очками".
"Мы знаем, что "Челси" или "Тоттенхэм" потеряют очки, поэтому нам нужно продолжать погоню. Прежде мы играли хорошо, но не набирали очки. Теперь, шесть побед и 18 очков спустя, у нас все так, как и должно быть", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
03.01.2017 11:00
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Последние комментарии:
Челси надеюсь поможет Моуриньо, обыграв Тоттенхэм.
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Мауру не повезло как ЛВГ, когда у всех был упадок и можно было с говно-игрой залезть в четверку, тут все конкуренты ебашут как проклятые.
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Продолжай....
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В гонке за 4ку
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