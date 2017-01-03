Мойес: "Будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня"

Отобрав очки у "Ливерпуля", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес вспомнил о не самых лестных комментариях Юргена Клоппа в адрес "котов" в конце ноября.

Чуть более месяца назад, когда "Сандерленд" гостил на "Энфилде", Клопп назвал своего соперника "самой оборонительной командой", что он когда-либо видел.



Однако ответная встреча соперников на "Стадионе Света" получилась совершенно другой — "Сандерленд" много атаковал и играл агрессивно, дав Мойесу повод заявить, что публика недооценивает британских тренеров.



"Мне кажется, сегодня мы не были слишком оборонительной командой, и мы кое-чего добились в этом матче. Мы всегда верили, что этот матч сможет завершиться хорошо для нас, и так и вышло. Сегодня болельщики помогли нашим игрокам оказать давление на "Ливерпуль".



"Возможно, будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня за это. Будь я немцем, вы бы говорили: "Это замечательно, ты делаешь нечто другое", — цитирует Мойеса Liverpool Echo.