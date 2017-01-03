Мойес: "Будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня"
Отобрав очки у "Ливерпуля", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес вспомнил о не самых лестных комментариях Юргена Клоппа в адрес "котов" в конце ноября.
Чуть более месяца назад, когда "Сандерленд" гостил на "Энфилде", Клопп назвал своего соперника "самой оборонительной командой", что он когда-либо видел.
Однако ответная встреча соперников на "Стадионе Света" получилась совершенно другой — "Сандерленд" много атаковал и играл агрессивно, дав Мойесу повод заявить, что публика недооценивает британских тренеров.
"Мне кажется, сегодня мы не были слишком оборонительной командой, и мы кое-чего добились в этом матче. Мы всегда верили, что этот матч сможет завершиться хорошо для нас, и так и вышло. Сегодня болельщики помогли нашим игрокам оказать давление на "Ливерпуль".
"Возможно, будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня за это. Будь я немцем, вы бы говорили: "Это замечательно, ты делаешь нечто другое", — цитирует Мойеса Liverpool Echo.
03.01.2017 10:00
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Будь он как Клопп, то его не уволили бы с МЮ
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Пенали по делу были? Кто смотрел??
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окропил очкастого самую малость. хорош.
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отскочил и вуебывается
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клон Уэбба зарешал
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немецкое физручьё опять унизили, сколько это будет продолжаться? Отправили бы его на курсы повышения квалификации какие уже.
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Забей физрук скамоподобный. Ты отскочил со своим овнофутболом 17 века. Расплата не за горами.
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вахахах такой тупой мойес. не зря он тренировал МЮ И ЭВЕРТОН
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Забей бро. Ты и так уже окропил Клоппа с ног до головы
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забей мелтонович, при как танк
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