Мойес: "Будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня"

Юрген Клопп и Дэвид Мойес Отобрав очки у "Ливерпуля", главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес вспомнил о не самых лестных комментариях Юргена Клоппа в адрес "котов" в конце ноября.

Чуть более месяца назад, когда "Сандерленд" гостил на "Энфилде", Клопп назвал своего соперника "самой оборонительной командой", что он когда-либо видел.

Однако ответная встреча соперников на "Стадионе Света" получилась совершенно другой — "Сандерленд" много атаковал и играл агрессивно, дав Мойесу повод заявить, что публика недооценивает британских тренеров.

"Мне кажется, сегодня мы не были слишком оборонительной командой, и мы кое-чего добились в этом матче. Мы всегда верили, что этот матч сможет завершиться хорошо для нас, и так и вышло. Сегодня болельщики помогли нашим игрокам оказать давление на "Ливерпуль".

"Возможно, будь я немецким тренером, вы бы похвалили меня за это. Будь я немцем, вы бы говорили: "Это замечательно, ты делаешь нечто другое", — цитирует Мойеса Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Мойес, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 10:00

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  1. ilovemanutd 03.01.2017 10:31 # ilovemanutd
    Будь он как Клопп, то его не уволили бы с МЮ

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  2. kowevoy 03.01.2017 10:30 # kowevoy
    Пенали по делу были? Кто смотрел??

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  3. ugunner4 03.01.2017 10:29 # ugunner4
    окропил очкастого самую малость. хорош.

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  4. tursa 03.01.2017 10:29 # tursa
    отскочил и вуебывается

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  5. vals1702 03.01.2017 10:21 # vals1702
    клон Уэбба зарешал

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  6. chev11 03.01.2017 10:17 # chev11
    немецкое физручьё опять унизили, сколько это будет продолжаться? Отправили бы его на курсы повышения квалификации какие уже.

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  7. electric 03.01.2017 10:07 # electric
    Забей физрук скамоподобный. Ты отскочил со своим овнофутболом 17 века. Расплата не за горами.

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  8. klopp-top 03.01.2017 10:06 # klopp-top
    вахахах такой тупой мойес. не зря он тренировал МЮ И ЭВЕРТОН

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  9. stepan-jam-boss 03.01.2017 10:06 # stepan-jam-boss
    Забей бро. Ты и так уже окропил Клоппа с ног до головы

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  10. gio 03.01.2017 10:03 # gio
    забей мелтонович, при как танк

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