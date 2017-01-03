Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за понедельник (ВИДЕО)

Джермейн Дефо и Симон Миньоле Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 20-го тура Премьер-Лиги за понедельник.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 09:25

Количество просмотров Просмотров: 527

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Последние комментарии:




  1. moro 03.01.2017 10:34 # moro
    Ливеру вообще повезло таи 3-й пенальти то же можно было давать игра рукой Емре Джана в штрафной: рука не прижата к корпусу - мяч изменил траекторию а был наброс - пас , так что адекватные фаны Ливерпуля должны быть рады 1 му очку

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  2. moro 03.01.2017 10:23 # moro
    Гол Агуэро без вопросов а вот Стерлингу ЖК стоило выписать, падал явно под пенальти причем коряво , картинно, некрасиво в общем. Спасло то что Кун забил иначе симуляцию выписали бы. По фолу Фернандиньо вопросов нет это красная у нас то же такое может вычудить Давид Луис, в МЮ Фелайни, и т.д. в каждой команде есть такой безбашенный

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  3. klopp-top 03.01.2017 09:28 # klopp-top
    норм вчера миньоле чуть не вывез пенальти, и еще на выходе 1-на-1 Дефо спас ворота))
    новый контракт ему

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