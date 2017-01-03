Венгер раскритиковал расписание в праздничный период

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал расписание матчей праздничного периода самым несправедливым за все время его работы в клубе.

По ходу этого праздничного периода уже не один коллега Венгера по Премьер-Лиге жаловался на то, что команды находятся в разных условиях в плане отдыха. Например, Сэм Эллардайс из "Кристал Пэлас" даже потребовал уволить ответственного за составление расписания.



В преддверии матча против "Борнмута", который станет для "канониров" третьим за девять последних дней, Венгер также пожаловался на несправедливость, объяснив эту ситуацию необходимостью вещателей максимально выгодно для себя заполнять телевизионные слоты.



"Всего 48 часов отдыха являются большим препятствием в преддверии этого матча, и мне нужно найти свежие ноги. За 20 лет это самый неравный рождественский период, что я только видел. Разница в плане отдыха для всех команд невероятна".



"Мы продаем телевизионные права за огромные деньги, поэтому мы должны смириться, что телевидение выбирает матчи. Но некоторым командам везет больше, чем остальным".



"Мы получаем огромные деньги за то, что играем в футбол. Иногда это оборачивается в твою пользу, иногда — против тебя", — цитирует Венгера The Guardian.



