"Юнайтед" отклонил предложение "Эвертона" по Шнайдерлену
"Манчестер Юнайтед" получил предложение в размере 19 миллионов фунтов от "Эвертона" о покупке полузащитника Моргана Шнайдерлена, ответив на него отказом.
Об интересе главного тренера "ирисок" Рональда Кумана к своему бывшему подопечному по "Саутгемптону" было известно на протяжении нескольких недель, однако выдвинуть свое предложение мерсисайдский клуб решился только сейчас.
Но как и в случае с декабрьским предложением "Вест Бромвича", которое, по разным данным, составило 13 или 18 млн. фунтов, в ответ последовал отказ.
Как сообщает The Guardian, "красные дьяволы" по-прежнему желают вернуть все 24 млн. фунтов, за которые Шнайдерлен покупался у "Саутгемптона" в июле 2015.
03.01.2017 08:00
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