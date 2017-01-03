"Юнайтед" отклонил предложение "Эвертона" по Шнайдерлену

Морган Шнайдерлен "Манчестер Юнайтед" получил предложение в размере 19 миллионов фунтов от "Эвертона" о покупке полузащитника Моргана Шнайдерлена, ответив на него отказом.

Об интересе главного тренера "ирисок" Рональда Кумана к своему бывшему подопечному по "Саутгемптону" было известно на протяжении нескольких недель, однако выдвинуть свое предложение мерсисайдский клуб решился только сейчас.

Но как и в случае с декабрьским предложением "Вест Бромвича", которое, по разным данным, составило 13 или 18 млн. фунтов, в ответ последовал отказ.

Как сообщает The Guardian, "красные дьяволы" по-прежнему желают вернуть все 24 млн. фунтов, за которые Шнайдерлен покупался у "Саутгемптона" в июле 2015.


Метки Манчестер Юнайтед, Шнайдерлен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 605

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. januzaj00 03.01.2017 08:03 # januzaj00
    В другой чемпионат сливать надо. Ещё разыграется, бля, в эвертоне

    (ответить)

  2. villian 03.01.2017 08:03 # villian
    Моур умеет выгодно продавать игроков, не то что Валя, почти всех даром отдал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: