Гвардиола: "Приближаюсь к завершению карьеры"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал довольно странное заявление о том, что его тренерская карьера близится к своему завершению.

Поработав четыре года с "Барселоной" и три года с "Баварией", с этого сезона испанский специалист трудится в "Сити". Пока английская карьера Гвардиолы складывается непросто, и у публики становится все больше вопросов к методам Хосепа.



Однако 45-летний Гвардиола не бежит от трудностей и даже намекает, что готов продлить свое пребывание в Манчестере за пределы действующего контракта. При этом Хосеп не собирается долго оставаться в профессии.



"Я проведу в Манчестере три следующих сезона, а, возможно, больше, но я приближаюсь к завершению своей тренерской карьеры. Я уверен насчет этого. Я не буду оставаться на скамейке до 60-65 лет. Я чувствую, что процесс моего прощания уже начался", — сообщил Гвардиола NBC.