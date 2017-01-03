Билич: "Удалить следовало Джонса, а не Фегули"

Тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает, что рефери Майку Дину следовало выгнать с поля защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса, а не Софиана Фегули, которому на самом деле досталась красная карточка после жесткого стыка.

Решение Дина удалить Фегули на 15-й минуте стало одним из ключевых моментов вчерашнего матча Премьер-Лиги, в котором "красные дьяволы" одержали победу со счетом 0:2. Билич считает, что в этот день бригада арбитров была несправедлива по отношению к его команде.



"Если честно, это и близко не красная карточка. Это был обоюдный стык. Если говорить о том, кто сыграл опаснее, то это Джонс. Хорошо, он добрался до мяча, но он пошел вперед "ножницами".



"Фил перестарался, изображая боль, но я не могу его винить. Возможно, он так поступил, потому что сыграл опасно, и хотел обезопасить себя".



"Вы должны посмотреть, кто пошел в стык с нашей стороны. Это Фегули, который очень редко фолит в матче. Он не поднимал высоко ногу, у него не было злого умысла".



"На мой взгляд, это был переломный момент матча. Это случилось так рано, и это прикончило нас. Это выставило игру в совершенно другом свете. Это решение и другое (гол Ибрагимовича из предполагаемого офсайда) совершенно несправедливы по отношению к нам и совершенно ошибочны", — цитирует Билича Sky Sports.