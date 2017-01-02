Гвардиола жалуется на предвзятость английских рефери к "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что английские рефери чересчур предвзяты к его команде.

В понедельник "горожане" переиграли дома "Бернли", однако победа 2:1 дала Гвардиоле ряд поводов, чтобы пенять на судейство. Испанский тренер остался расстроен удалением Фернандиньо и отсутствием фола на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом гостей.



"Удаление Фернандиньо? Спросите рефери, не меня. Вы же журналист. Спросите рефери".



"Каждый раз это наш фол, каждый раз это фол "Сити". Во всем мире это фол на голкипере в штрафной. Но не здесь. Я должен понять это. Там был фол на Клаудио Браво".



"Хорошо, я должен адаптироваться к этому. Я должен понять, что здесь в Англии особые правила. Теперь я выручил игрок, давайте играть".



"Мы стараемся играть в футбол, не забывайте это. На протяжении моей карьеры мои команды всегда старались играть в футбол. Остальные обстоятельства мне неподвластны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.