Гвардиола жалуется на предвзятость английских рефери к "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что английские рефери чересчур предвзяты к его команде.
В понедельник "горожане" переиграли дома "Бернли", однако победа 2:1 дала Гвардиоле ряд поводов, чтобы пенять на судейство. Испанский тренер остался расстроен удалением Фернандиньо и отсутствием фола на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом гостей.
"Удаление Фернандиньо? Спросите рефери, не меня. Вы же журналист. Спросите рефери".
"Каждый раз это наш фол, каждый раз это фол "Сити". Во всем мире это фол на голкипере в штрафной. Но не здесь. Я должен понять это. Там был фол на Клаудио Браво".
"Хорошо, я должен адаптироваться к этому. Я должен понять, что здесь в Англии особые правила. Теперь я выручил игрок, давайте играть".
"Мы стараемся играть в футбол, не забывайте это. На протяжении моей карьеры мои команды всегда старались играть в футбол. Остальные обстоятельства мне неподвластны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
02.01.2017 23:20
Просмотров: 767
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
наговорил на дискву
(ответить)
Бля, да он же просто тупой. Фол на Браво был ПОСЛЕ гола. Объясните это физруку, нельзя же так тупить.
(ответить)
хоть бы повтор поглядел прежде чем про фол ныть
(ответить)
еще не вкурсе что тема обсуждения судей под запретом
(ответить)
Просто храни
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий