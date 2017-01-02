Гвардиола жалуется на предвзятость английских рефери к "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что английские рефери чересчур предвзяты к его команде.

В понедельник "горожане" переиграли дома "Бернли", однако победа 2:1 дала Гвардиоле ряд поводов, чтобы пенять на судейство. Испанский тренер остался расстроен удалением Фернандиньо и отсутствием фола на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом гостей.

"Удаление Фернандиньо? Спросите рефери, не меня. Вы же журналист. Спросите рефери".

"Каждый раз это наш фол, каждый раз это фол "Сити". Во всем мире это фол на голкипере в штрафной. Но не здесь. Я должен понять это. Там был фол на Клаудио Браво".

"Хорошо, я должен адаптироваться к этому. Я должен понять, что здесь в Англии особые правила. Теперь я выручил игрок, давайте играть".

"Мы стараемся играть в футбол, не забывайте это. На протяжении моей карьеры мои команды всегда старались играть в футбол. Остальные обстоятельства мне неподвластны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Бернли, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 23:20

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  1. narkoman 02.01.2017 23:52 # narkoman
    наговорил на дискву

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  2. ulterior 02.01.2017 23:31 # ulterior
    Бля, да он же просто тупой. Фол на Браво был ПОСЛЕ гола. Объясните это физруку, нельзя же так тупить.

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  3. insomniac 02.01.2017 23:31 # insomniac
    хоть бы повтор поглядел прежде чем про фол ныть

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  4. karandash 02.01.2017 23:26 # karandash
    еще не вкурсе что тема обсуждения судей под запретом

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  5. mancityman 02.01.2017 23:25 # mancityman
    Просто храни

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