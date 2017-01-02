Клопп: "Сегодня у меня нет ответов"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что затрудняется объяснить потерю очков в гостях "Сандерленда".

На "Стадион Света" "красные" прибыли в качестве главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", однако аутсайдер дал настоящий бой команде Клоппа и заставил поделиться очками — 2:2. Юрген затрудняется это объяснить, но не считает осечку критичной.

"Нет, это не критичная осечка. Подумайте сами: другим командам еще предстоит сыграть, и впереди много матчей. Хотя это и не очень приятно для нас".

"Сегодня у меня нет ответов. Дело не в результате, потому что я заранее знал, что не буду понимать, что сказать. Два матча за два дня — это очень сложно, и мы хорошо прошли этот отрезок, хотя я и не уверен".

"Это были очень сложные 90 минут. Я не имею представления, почему так вышло, потому что знаю, что мы способны играть лучше. Однако я не уверен, что мы могли сыграть лучше сегодня, ведь мы играли за два дня до этого", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 23:05

Количество просмотров Просмотров: 1176

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  1. mdfjvnlabngmlas 02.01.2017 23:51 # mdfjvnlabngmlas
    нытик опущенный.

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  2. gunars 02.01.2017 23:45 # gunars
    А этот все ноет и ноет

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  3. sj606 02.01.2017 23:42 # sj606
    доигрался физрук !

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  4. mixmaster 02.01.2017 23:37 # mixmaster
    какие же клаваны в лфк, дырдырленд не смогли обыграть, это еще мане не уехал на КАН. ору)))

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  5. gerrard08 02.01.2017 23:21 # gerrard08
    переводчик уже выпил бы кислоты если бы у него было бы столько же недоступных игроков, но Клопп на то и топ.

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  6. sancho232 02.01.2017 23:09 # sancho232
    Ща колбасники налетят

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  7. babsez 02.01.2017 23:06 # babsez
    Не надо слов, Юрген. Фапл и так поймет

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  8. mancunia-planet 02.01.2017 23:05 # mancunia-planet
    Удачи

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