Клопп: "Сегодня у меня нет ответов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что затрудняется объяснить потерю очков в гостях "Сандерленда".



На "Стадион Света" "красные" прибыли в качестве главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", однако аутсайдер дал настоящий бой команде Клоппа и заставил поделиться очками — 2:2. Юрген затрудняется это объяснить, но не считает осечку критичной.



"Нет, это не критичная осечка. Подумайте сами: другим командам еще предстоит сыграть, и впереди много матчей. Хотя это и не очень приятно для нас".



"Сегодня у меня нет ответов. Дело не в результате, потому что я заранее знал, что не буду понимать, что сказать. Два матча за два дня — это очень сложно, и мы хорошо прошли этот отрезок, хотя я и не уверен".



"Это были очень сложные 90 минут. Я не имею представления, почему так вышло, потому что знаю, что мы способны играть лучше. Однако я не уверен, что мы могли сыграть лучше сегодня, ведь мы играли за два дня до этого", — цитирует Клоппа Sky Sports.