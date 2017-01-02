Клопп: "Сегодня у меня нет ответов"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что затрудняется объяснить потерю очков в гостях "Сандерленда".
На "Стадион Света" "красные" прибыли в качестве главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", однако аутсайдер дал настоящий бой команде Клоппа и заставил поделиться очками — 2:2. Юрген затрудняется это объяснить, но не считает осечку критичной.
"Нет, это не критичная осечка. Подумайте сами: другим командам еще предстоит сыграть, и впереди много матчей. Хотя это и не очень приятно для нас".
"Сегодня у меня нет ответов. Дело не в результате, потому что я заранее знал, что не буду понимать, что сказать. Два матча за два дня — это очень сложно, и мы хорошо прошли этот отрезок, хотя я и не уверен".
"Это были очень сложные 90 минут. Я не имею представления, почему так вышло, потому что знаю, что мы способны играть лучше. Однако я не уверен, что мы могли сыграть лучше сегодня, ведь мы играли за два дня до этого", — цитирует Клоппа Sky Sports.
02.01.2017 23:05
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Последние комментарии:
нытик опущенный.
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А этот все ноет и ноет
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доигрался физрук !
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какие же клаваны в лфк, дырдырленд не смогли обыграть, это еще мане не уехал на КАН. ору)))
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переводчик уже выпил бы кислоты если бы у него было бы столько же недоступных игроков, но Клопп на то и топ.
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Ща колбасники налетят
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Не надо слов, Юрген. Фапл и так поймет
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Удачи
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