Моуриньо: "Это было очень тяжело, но дело сделано"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поздравил свою команду с "очень тяжелой" победой в гостях у "Вест Хэма", а также предпочел дистанцироваться от решения рефери Майка Дина показать красную карточку Софиану Фегули.

Три очка на Олимпийском стадионе в Лондоне дались "красным дьяволам" по-настоящему тяжело, несмотря на то, что с 15-й минуты "Вест Хэм" играл вдесятером. Моуриньо доволен победой, но не берется оценивать справедливость удаления.



"Дело сделано, и я поздравляю каждого, потому что, думаю, это было очень тяжело. Я расстроен некоторыми ошибками и решениями на поле, но это усталость, и чудес не бывает".



"Мы сохранили ворота на замке благодаря тому, что Давид Де Хеа совершил хороший сейв против Антонио. Нам требовалось перемещать мяч и создавать пространство. Мата и Рэшфорд нужны были мне на лавке, чтобы повысить темп игры".



"Я не собираюсь делать заявлений по поводу красной карточки. Я был слишком далеко и даже не видел повтора по телевизору. В первой половине сезона я выучил много уроков — отмененный гол Златана, чистый пенальти против "Кристал Пэлас". Болельщикам и людям дома легко рассуждать, но не нам и особенно мне", — сообщил Моуриньо Sky Sports.