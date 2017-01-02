Моуриньо: "Это было очень тяжело, но дело сделано"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поздравил свою команду с "очень тяжелой" победой в гостях у "Вест Хэма", а также предпочел дистанцироваться от решения рефери Майка Дина показать красную карточку Софиану Фегули.

Три очка на Олимпийском стадионе в Лондоне дались "красным дьяволам" по-настоящему тяжело, несмотря на то, что с 15-й минуты "Вест Хэм" играл вдесятером. Моуриньо доволен победой, но не берется оценивать справедливость удаления.

"Дело сделано, и я поздравляю каждого, потому что, думаю, это было очень тяжело. Я расстроен некоторыми ошибками и решениями на поле, но это усталость, и чудес не бывает".

"Мы сохранили ворота на замке благодаря тому, что Давид Де Хеа совершил хороший сейв против Антонио. Нам требовалось перемещать мяч и создавать пространство. Мата и Рэшфорд нужны были мне на лавке, чтобы повысить темп игры".

"Я не собираюсь делать заявлений по поводу красной карточки. Я был слишком далеко и даже не видел повтора по телевизору. В первой половине сезона я выучил много уроков — отмененный гол Златана, чистый пенальти против "Кристал Пэлас". Болельщикам и людям дома легко рассуждать, но не нам и особенно мне", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 22:40

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  1. sj606 02.01.2017 23:43 # sj606
    гениально сказано !

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  2. ketamin 02.01.2017 23:09 # ketamin
    "Я не собираюсь делать заявлений по поводу красной карточки. Я был слишком далеко и даже не видел повтора по телевизору. Главное - это удаление не помешало нам добиться победы, поэтому я не стану критиковать судью, он просто делал свою работу."

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  3. role-playin 02.01.2017 23:08 # role-playin
    Моуриньо: "Это было очень дорого, но дело сделано"

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  4. blaster88 02.01.2017 23:06 # blaster88
    :-D чмо про судейство то ойййй как молчит

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  5. skychnie-oboi 02.01.2017 23:02 # skychnie-oboi
    Вытирая губы салфеткой...

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  6. dimon70 02.01.2017 22:53 # dimon70
    нет слов про судейство и прочую ерунду

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  7. chuckie-lfc 02.01.2017 22:51 # chuckie-lfc
    ну и лицемерит чмоуриньо канеш

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  8. j-silver 02.01.2017 22:49 # j-silver
    Насосали в лучших традициях сиралекса. Надеюсь сохранят эту привычку и на матч с колбасней

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  9. mancunia-planet 02.01.2017 22:41 # mancunia-planet
    удачи

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