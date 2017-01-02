Моуриньо: "Это было очень тяжело, но дело сделано"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поздравил свою команду с "очень тяжелой" победой в гостях у "Вест Хэма", а также предпочел дистанцироваться от решения рефери Майка Дина показать красную карточку Софиану Фегули.
Три очка на Олимпийском стадионе в Лондоне дались "красным дьяволам" по-настоящему тяжело, несмотря на то, что с 15-й минуты "Вест Хэм" играл вдесятером. Моуриньо доволен победой, но не берется оценивать справедливость удаления.
"Дело сделано, и я поздравляю каждого, потому что, думаю, это было очень тяжело. Я расстроен некоторыми ошибками и решениями на поле, но это усталость, и чудес не бывает".
"Мы сохранили ворота на замке благодаря тому, что Давид Де Хеа совершил хороший сейв против Антонио. Нам требовалось перемещать мяч и создавать пространство. Мата и Рэшфорд нужны были мне на лавке, чтобы повысить темп игры".
"Я не собираюсь делать заявлений по поводу красной карточки. Я был слишком далеко и даже не видел повтора по телевизору. В первой половине сезона я выучил много уроков — отмененный гол Златана, чистый пенальти против "Кристал Пэлас". Болельщикам и людям дома легко рассуждать, но не нам и особенно мне", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
02.01.2017 22:40
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Последние комментарии:
гениально сказано !
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"Я не собираюсь делать заявлений по поводу красной карточки. Я был слишком далеко и даже не видел повтора по телевизору. Главное - это удаление не помешало нам добиться победы, поэтому я не стану критиковать судью, он просто делал свою работу."
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Моуриньо: "Это было очень дорого, но дело сделано"
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:-D чмо про судейство то ойййй как молчит
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Вытирая губы салфеткой...
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нет слов про судейство и прочую ерунду
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ну и лицемерит чмоуриньо канеш
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Насосали в лучших традициях сиралекса. Надеюсь сохранят эту привычку и на матч с колбасней
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удачи
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