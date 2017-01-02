Бартон стал игроком "Бернли"

"Бернли" официально подтвердил возвращение в клуб полузащитника Джо Бартона, который заключил контракт до конца сезона.

Напомним, о намерении подписать Бартона, сотрудничество с которым ранее в этом сезоне прекратил "Рейнджерс", клуб с "Терф Мур" объявил еще в декабре.



А затем в адрес 34-летнего полузащитника были выдвинуты обвинения касательно ставок в букмекерских конторах, что, как казалось, может поставить под угрозу возвращение Джо к "бордовым".



Однако угроза продолжительной дисквалификации не испугала "Бернли", и сегодня Бартон официально присоединился к команде Шона Дайча.



Добавим, что из Глазго Бартон вернулся с матчем дисквалификации, которой его наказала Федерация футбола Шотландии, тоже за ставки. В качестве этого матча была засчитана сегодняшняя игра "Бернли" в гостях у "Манчестер Сити".