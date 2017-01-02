"Юнайтед" с трудом одолел игравший вдесятером "Вест Хэм"
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал свою шестую кряду победу в Премьер-Лиге, с огромным трудом реализовав численное преимущество против "Вест Хэма" — 0:2.
В старте у "молотобойцев" относительно предыдущего матча появились Педро Обианг, Мануэль Лансини и Софиан Фегули, заменив Марка Нобла, Андре Айю и Энди Кэрролла.
Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял половину полевых игроков, сделав ставку на Фила Джонса, Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Джесси Лингарда.
В начале мата хозяева довольно уверенно контролировали мяч, а Лансини даже дальним ударом размял Давида Де Хеа — и хотя снаряд шел мимо, испанский голкипер "Юнайтед" совершил зрелищный сейв.
А на 15-й минуте "Вест Хэм" остался вдесятером. Фегули опоздал на мяч, жестко столкнувшись с Джонсом. Рефери Майк Дин принял спорное решение удалить Софиана, вызвав бурю негодования Славена Билича у бровки.
В дальнейшем "дьяволы" безуспешно пытались реализовать численное преимущество. Игра была монотонной и тягучей, потому что "молотобойцы" закрылись и совершенно перестали атаковать.
Первый реальный шанс открыть счет "Юнайтед" создал на 35-й минуте, когда Генрих Мхитарян прострелил во вратарскую, а Антонио Валенсия нанес удар прямо в голкипера. Отскочивший мяч достался Лингарду, но и Джесси пробил не лучше — в штангу.
Этим "дьяволы" и ограничились в первом тайме. "Вест Хэм" же на 44-й минуте тоже имел свой момент, но Де Хеа вновь отразил удар Лансини из-за пределов штрафной.
Не менее тяжело гостям пришлось и во втором тайме. Более того, однажды "Юнайтед" даже позволил Мичейлу Антонио отправиться на свидание с Де Хеа, но победителем из этой дуэли вышел голкипер.
И все-таки на 63-й минуте "дьяволы" открыли счет благодаря двум заменам Жозе Моуриньо. Маркус Рэшфорд классно сыграл на левом фланге, после чего сделал передачу внутри штрафной на Хуана Мату, а тот пробил в касание с левой ноги — 0:1.
Открыв счет, Моуриньо тут же выпустил Криса Смоллинга для удержания добытого преимущества. "Вест Хэм" пытался огрызаться, но на 78-й минуте получил второй гол в свои ворота. Обианг не справился с выносом мяча от своей штрафной, позволив Андеру Эррере сделать передачу внутрь площадки на Златана Ибрагимовича, который тут же расстрелял Даррена Рэндольфа — 0:2. На этом все стало окончательно ясно обеим командам.
Жозе Моуриньо вряд ли будет сильно благодарен Майку Дину — своим чрезвычайно спорным решением удалить Софиана Фегули рефери лишь осложнил игру для "Юнайтед". "Вест Хэм" полностью закрылся и изредка очень опасно огрызался. Однако "дьяволы" нашли в себе ресурсы дожать соперника и набрать очередные три очка.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.01.2017 22:10
Просмотров: 1820
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скажу я вам кратко, быть может грубо, блевотная победа - блевотного клуба(с).
(ответить)
С победой, господа!!!
(ответить)
Че за судьи, в матче блэкберн Ньюкасл 3 гола в ворота блэкберна не засчитали, а тут такой пиздец.
(ответить)
Великая победа великого клуба.
Это вам не с Сандерлендами вничью играть
(ответить)
Помойка вроде как выиграла, но скумы все равно бомбят. Ну что за народ, а?
(ответить)
Если бы не Пенс Мата, то глиноМЮсы барахтались бы на уровне 10-11 места. поМЮйка должна быть благодарна Синим
(ответить)
Сколько свежих и остроумных мыслей от погорельцев.
(ответить)
кек, скаму по потерянным еще 4 оча до четверки, ехехехех
(ответить)
ну стоит признать что удаление только на руку было Вест Хему
после него они со спокойной совестью стояли всей командой у своих ворот
Мата опять тащит МЮ
Многоходовочка от Маура ска
(ответить)
Что там с голом ибрагимовича??
Какая обезьяна скажет, что гол не из офсайда?
(ответить)
stepan-jam-boss
Ливерпуль даже борясь за чемп все равно оглядывается и бомбит на МЮ тогда как фанаможно МЮ пох на ливерпуль. Вот он синдром середняка.
леол, в шепотину с степаняна
6(шесть)!!!! побед подряд от скама, а все та же 6 строчка
ну и конечно же, поражение от скума, чем повод не покекать над мю
(ответить)
Гвардиола: "Приближаюсь к завершению тренерской карьеры"
Неудачный старт английского этапа карьеры в "Манчестер Сити" стал сюрпризом для наставника "голубой луны" Хосепа Гвардиолы. 45-летний тренер задумался об уходе из футбола.
- Я пробуду в Манчестере в ближайшие три сезона, может больше, но я приближаюсь к завершению тренерской карьеры, в этом я уверен, - заявил испанец NBC Sports. - Я не буду на скамейке до 60-65 лет. Я ощущаю, что процесс расставания с футболом уже начался.
Ахахах
(ответить)
удаление левое, гол с оффсайда, судью в варнава лигу. твари
(ответить)
Судья был 12 игроком мю. Норм Маур схемку замутил.
(ответить)
фол на КК конечно же не тянул, гол Ибры из оффсайда, все это бесспорно...
Главное 3 очка, не везло на ОТ в 1 круге, повезло сегодня, в общем с победой дьяволы!
(ответить)
зря моур марсиаля замариновал в этом матче, против боро хорошо играл
(ответить)
15 января дерби, вот это матч будет жара
у МЮ ближайшие 3 игры дома
Рединг в КА
Халл в КАЛ
Ливерпуль в АПЛ
календарь не самый сложный в ближайшее время по сравнению с другими командами...
(ответить)
МЮ следует подать жалобу на плохое судейство. Ведь своим ложным удалением Дин только осложнил жизнь МЮ.
(ответить)
Нормик
(ответить)
Помимо судьи еще Михайло решил фаплю подорвать. Вон, некого скавзера уже разорвало окончательно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий