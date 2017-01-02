"Юнайтед" с трудом одолел игравший вдесятером "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал свою шестую кряду победу в Премьер-Лиге, с огромным трудом реализовав численное преимущество против "Вест Хэма" — 0:2.

В старте у "молотобойцев" относительно предыдущего матча появились Педро Обианг, Мануэль Лансини и Софиан Фегули, заменив Марка Нобла, Андре Айю и Энди Кэрролла.



Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял половину полевых игроков, сделав ставку на Фила Джонса, Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Джесси Лингарда.



В начале мата хозяева довольно уверенно контролировали мяч, а Лансини даже дальним ударом размял Давида Де Хеа — и хотя снаряд шел мимо, испанский голкипер "Юнайтед" совершил зрелищный сейв.



А на 15-й минуте "Вест Хэм" остался вдесятером. Фегули опоздал на мяч, жестко столкнувшись с Джонсом. Рефери Майк Дин принял спорное решение удалить Софиана, вызвав бурю негодования Славена Билича у бровки.



В дальнейшем "дьяволы" безуспешно пытались реализовать численное преимущество. Игра была монотонной и тягучей, потому что "молотобойцы" закрылись и совершенно перестали атаковать.



Первый реальный шанс открыть счет "Юнайтед" создал на 35-й минуте, когда Генрих Мхитарян прострелил во вратарскую, а Антонио Валенсия нанес удар прямо в голкипера. Отскочивший мяч достался Лингарду, но и Джесси пробил не лучше — в штангу.



Этим "дьяволы" и ограничились в первом тайме. "Вест Хэм" же на 44-й минуте тоже имел свой момент, но Де Хеа вновь отразил удар Лансини из-за пределов штрафной.



Не менее тяжело гостям пришлось и во втором тайме. Более того, однажды "Юнайтед" даже позволил Мичейлу Антонио отправиться на свидание с Де Хеа, но победителем из этой дуэли вышел голкипер.



И все-таки на 63-й минуте "дьяволы" открыли счет благодаря двум заменам Жозе Моуриньо. Маркус Рэшфорд классно сыграл на левом фланге, после чего сделал передачу внутри штрафной на Хуана Мату, а тот пробил в касание с левой ноги — 0:1.



Открыв счет, Моуриньо тут же выпустил Криса Смоллинга для удержания добытого преимущества. "Вест Хэм" пытался огрызаться, но на 78-й минуте получил второй гол в свои ворота. Обианг не справился с выносом мяча от своей штрафной, позволив Андеру Эррере сделать передачу внутрь площадки на Златана Ибрагимовича, который тут же расстрелял Даррена Рэндольфа — 0:2. На этом все стало окончательно ясно обеим командам.



Жозе Моуриньо вряд ли будет сильно благодарен Майку Дину — своим чрезвычайно спорным решением удалить Софиана Фегули рефери лишь осложнил игру для "Юнайтед". "Вест Хэм" полностью закрылся и изредка очень опасно огрызался. Однако "дьяволы" нашли в себе ресурсы дожать соперника и набрать очередные три очка.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче