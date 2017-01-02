"Юнайтед" с трудом одолел игравший вдесятером "Вест Хэм"

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" отпраздновал свою шестую кряду победу в Премьер-Лиге, с огромным трудом реализовав численное преимущество против "Вест Хэма" — 0:2.

В старте у "молотобойцев" относительно предыдущего матча появились Педро Обианг, Мануэль Лансини и Софиан Фегули, заменив Марка Нобла, Андре Айю и Энди Кэрролла.

Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял половину полевых игроков, сделав ставку на Фила Джонса, Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Джесси Лингарда.

В начале мата хозяева довольно уверенно контролировали мяч, а Лансини даже дальним ударом размял Давида Де Хеа — и хотя снаряд шел мимо, испанский голкипер "Юнайтед" совершил зрелищный сейв.

А на 15-й минуте "Вест Хэм" остался вдесятером. Фегули опоздал на мяч, жестко столкнувшись с Джонсом. Рефери Майк Дин принял спорное решение удалить Софиана, вызвав бурю негодования Славена Билича у бровки.

В дальнейшем "дьяволы" безуспешно пытались реализовать численное преимущество. Игра была монотонной и тягучей, потому что "молотобойцы" закрылись и совершенно перестали атаковать.

Первый реальный шанс открыть счет "Юнайтед" создал на 35-й минуте, когда Генрих Мхитарян прострелил во вратарскую, а Антонио Валенсия нанес удар прямо в голкипера. Отскочивший мяч достался Лингарду, но и Джесси пробил не лучше — в штангу.

Этим "дьяволы" и ограничились в первом тайме. "Вест Хэм" же на 44-й минуте тоже имел свой момент, но Де Хеа вновь отразил удар Лансини из-за пределов штрафной.

Не менее тяжело гостям пришлось и во втором тайме. Более того, однажды "Юнайтед" даже позволил Мичейлу Антонио отправиться на свидание с Де Хеа, но победителем из этой дуэли вышел голкипер.

И все-таки на 63-й минуте "дьяволы" открыли счет благодаря двум заменам Жозе Моуриньо. Маркус Рэшфорд классно сыграл на левом фланге, после чего сделал передачу внутри штрафной на Хуана Мату, а тот пробил в касание с левой ноги — 0:1.

Открыв счет, Моуриньо тут же выпустил Криса Смоллинга для удержания добытого преимущества. "Вест Хэм" пытался огрызаться, но на 78-й минуте получил второй гол в свои ворота. Обианг не справился с выносом мяча от своей штрафной, позволив Андеру Эррере сделать передачу внутрь площадки на Златана Ибрагимовича, который тут же расстрелял Даррена Рэндольфа — 0:2. На этом все стало окончательно ясно обеим командам.

Жозе Моуриньо вряд ли будет сильно благодарен Майку Дину — своим чрезвычайно спорным решением удалить Софиана Фегули рефери лишь осложнил игру для "Юнайтед". "Вест Хэм" полностью закрылся и изредка очень опасно огрызался. Однако "дьяволы" нашли в себе ресурсы дожать соперника и набрать очередные три очка.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 22:10

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Последние комментарии:




  1. chuckie-lfc 02.01.2017 22:28 # chuckie-lfc
    Скажу я вам кратко, быть может грубо, блевотная победа - блевотного клуба(с).

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  2. udaff 02.01.2017 22:28 # udaff
    С победой, господа!!!

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  3. mazabyka 02.01.2017 22:24 # mazabyka
    Че за судьи, в матче блэкберн Ньюкасл 3 гола в ворота блэкберна не засчитали, а тут такой пиздец.

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  4. stepan-jam-boss 02.01.2017 22:23 # stepan-jam-boss
    Великая победа великого клуба.
    Это вам не с Сандерлендами вничью играть

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  5. forester 02.01.2017 22:19 # forester
    Помойка вроде как выиграла, но скумы все равно бомбят. Ну что за народ, а?

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  6. wmrpkvhzeflbrmo 02.01.2017 22:19 # wmrpkvhzeflbrmo
    Если бы не Пенс Мата, то глиноМЮсы барахтались бы на уровне 10-11 места. поМЮйка должна быть благодарна Синим

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  7. anti-skvozer 02.01.2017 22:19 # anti-skvozer
    Сколько свежих и остроумных мыслей от погорельцев.

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  8. slash-lfc 02.01.2017 22:19 # slash-lfc
    кек, скаму по потерянным еще 4 оча до четверки, ехехехех

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  9. narkoman 02.01.2017 22:19 # narkoman
    ну стоит признать что удаление только на руку было Вест Хему
    после него они со спокойной совестью стояли всей командой у своих ворот
    Мата опять тащит МЮ
    Многоходовочка от Маура ска

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  10. sellman 02.01.2017 22:18 # sellman
    Что там с голом ибрагимовича??

    Какая обезьяна скажет, что гол не из офсайда?

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  11. chuckie-lfc 02.01.2017 22:18 # chuckie-lfc
    stepan-jam-boss

    Ливерпуль даже борясь за чемп все равно оглядывается и бомбит на МЮ тогда как фанаможно МЮ пох на ливерпуль. Вот он синдром середняка.




    леол, в шепотину с степаняна

    6(шесть)!!!! побед подряд от скама, а все та же 6 строчка
    ну и конечно же, поражение от скума, чем повод не покекать над мю

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  12. gusto 02.01.2017 22:18 # gusto
    Гвардиола: "Приближаюсь к завершению тренерской карьеры"

    Неудачный старт английского этапа карьеры в "Манчестер Сити" стал сюрпризом для наставника "голубой луны" Хосепа Гвардиолы. 45-летний тренер задумался об уходе из футбола.

    - Я пробуду в Манчестере в ближайшие три сезона, может больше, но я приближаюсь к завершению тренерской карьеры, в этом я уверен, - заявил испанец NBC Sports. - Я не буду на скамейке до 60-65 лет. Я ощущаю, что процесс расставания с футболом уже начался.


    Ахахах

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  13. samurai8888 02.01.2017 22:17 # samurai8888
    удаление левое, гол с оффсайда, судью в варнава лигу. твари

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  14. mototroller 02.01.2017 22:17 # mototroller
    Судья был 12 игроком мю. Норм Маур схемку замутил.

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  15. jaguar 02.01.2017 22:17 # jaguar
    фол на КК конечно же не тянул, гол Ибры из оффсайда, все это бесспорно...
    Главное 3 очка, не везло на ОТ в 1 круге, повезло сегодня, в общем с победой дьяволы!

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  16. karandash 02.01.2017 22:17 # karandash
    зря моур марсиаля замариновал в этом матче, против боро хорошо играл

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  17. mancunia-planet 02.01.2017 22:17 # mancunia-planet
    15 января дерби, вот это матч будет жара
    у МЮ ближайшие 3 игры дома

    Рединг в КА
    Халл в КАЛ
    Ливерпуль в АПЛ

    календарь не самый сложный в ближайшее время по сравнению с другими командами...

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  18. stepan-jam-boss 02.01.2017 22:17 # stepan-jam-boss
    МЮ следует подать жалобу на плохое судейство. Ведь своим ложным удалением Дин только осложнил жизнь МЮ.

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  19. gusto 02.01.2017 22:16 # gusto
    Нормик

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  20. rav-07 02.01.2017 22:16 # rav-07
    Помимо судьи еще Михайло решил фаплю подорвать. Вон, некого скавзера уже разорвало окончательно

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