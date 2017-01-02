"Ливерпуль" не смог выиграть у "Сандерленда"

Джермейн Дефо Дубль Джермейна Дефо не позволили "Ливерпулю" вернуться от "Сандерленда" с тремя очками — 2:2.

После поражения 4:1 от "Бернли" в стартовом составе "котов" появились Дональд Лав, Дидье Ндонг и Джек Родуэлл.

Капитан "красных" Джордан Хендерсон так и не успел восстановиться за 48 часов, прошедших после матча с "Манчестер Сити", поэтому его место в команде занял Даниэль Старридж.

В начальной стадии матча команды обменялись несколькими точными ударами, но Вито Манноне и Симон Миньоле действовали безошибочно.

А на 19-й минуте Манноне уже не смог выручить свою команду. Джеймс Милнер немного странным образом подал угловой, Деян Ловрен пробил с отскоком от газона, а вставший на пути мяча Старридж головой подправил снаряд под перекладину — 0:1.

Однако вел в счете "Ливерпуль" лишь шесть минут. Ндонг рванул меж Деяна Ловрена и Рагнара Клавана и был сбит с ног. А поскольку нарушение произошло в штрафной площади, рефери назначил пенальти. И хотя Миньоле угадал направление полета мяча, но отразить удар Дефо не смог — 1:1.

Во второй половине тайма игра была более закрытой и велась в основном в середине поля. Гости больше держали мяч, но реальных моментов забить не создали.

После перерыва Манноне пришлось совершить еще несколько сейвов. Однако бесконечно это продолжаться не могло, и на 72-й минуте Садио Мане, оставшийся в одиночестве на дальней штанге при подаче углового, подкараулил удачный отскок мяча и немедленно поразил свободный угол ворот — 1:2.

Однако подгоняемый своими болельщиками "Сандерленд" не отчаялся, принявшись в силу своих возможностей искать шансы впереди. На 83-й минуте Мане рукой остановил удар удар Себастьяна Ларссона со штрафного, что послужило поводом ко второму пенальти в матче. Дефо вновь переиграл Миньоле с 11-метровой отметки — 2:2.

"Красным" очень хотелось вернуться домой с победой, но на еще один гол им банально не хватило ни времени, ни сил.

"Ливерпуль" потерял два очка, и хотя и остался главным преследователем "Челси", но подарил лидеру возможность увеличить свой отрыв. "Сандерленд" же набрал ценный балл в плане борьбы за выживание.

"Сандерленд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 20:05

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 02.01.2017 20:56 # rap-woiska
    ну еще комментаторы давничи лютые)))

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  2. selta 02.01.2017 20:55 # selta
    Ливерпуль чет стал жестко хандрить , а раньше играли красиво
    Это походу карма , а то всякие колбасойдные ары начали петушиться

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  3. rap-woiska 02.01.2017 20:55 # rap-woiska
    норм судья скамом заряженный

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  4. kos9k 02.01.2017 20:54 # kos9k
    опять могли из офсайда забить кееек

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  5. spartan 02.01.2017 20:54 # spartan
    рот АФа еще функционирует я смотрю. деснами прочищает путь Маню наверх

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  6. chuckie-lfc 02.01.2017 20:53 # chuckie-lfc
    пиздец оффсайд метровый там был

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  7. dragonishka 02.01.2017 20:53 # dragonishka
    Златан пиздец, 2 игры за 4 дня явно не для 35-летнего нападающего.

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  8. stepan-jam-boss 02.01.2017 20:52 # stepan-jam-boss
    Побольше Лингарда в составе, переводчик

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  9. footbal228 02.01.2017 20:52 # footbal228
    Блеа, единственная вкладка на ноуте была фапловская главная аж 31 декабря. Норм я не нолайфер.

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  10. charlton 02.01.2017 20:51 # charlton
    Лингард уебок

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  11. joller 02.01.2017 20:51 # joller
    как бла

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  12. mdfjvnlabngmlas 02.01.2017 20:50 # mdfjvnlabngmlas
    бл сука.

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  13. dragonishka 02.01.2017 20:50 # dragonishka
    Вот это пиздец

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  14. bratella 02.01.2017 20:50 # bratella
    Хабиб Нурмагомедов:

    Эй, Тони Фергюсон, если UFC не хотят платить тебе, я дам тебе дополнительные 200 000. Давай сделаем это, у тебя больше нет оправданий.

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  15. footbal228 02.01.2017 20:49 # footbal228
    Ставь лайк, если бабы болеющие за лфк - шлюхи

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  16. charlton 02.01.2017 20:47 # charlton
    Если чёрным запретят играть в АПЛ, то такие команды как вест хэм и челси вылетят в Чемпионшип

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  17. mdfjvnlabngmlas 02.01.2017 20:44 # mdfjvnlabngmlas
    пиздос сковзеры полыхают.

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  18. footbal228 02.01.2017 20:42 # footbal228
    Тейлор конечно норм говна въепал сегодня. Такой уебок.

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  19. fanat-united 02.01.2017 20:42 # fanat-united
    Из за Маура все судьишки в заговоре против нашей команды. А колбаса вечно плакает что против них лохи ска.

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  20. atheist 02.01.2017 20:41 # atheist
    просто хату на 0 0 спс дин((

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