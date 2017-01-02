"Ливерпуль" не смог выиграть у "Сандерленда"
Дубль Джермейна Дефо не позволили "Ливерпулю" вернуться от "Сандерленда" с тремя очками — 2:2.
После поражения 4:1 от "Бернли" в стартовом составе "котов" появились Дональд Лав, Дидье Ндонг и Джек Родуэлл.
Капитан "красных" Джордан Хендерсон так и не успел восстановиться за 48 часов, прошедших после матча с "Манчестер Сити", поэтому его место в команде занял Даниэль Старридж.
В начальной стадии матча команды обменялись несколькими точными ударами, но Вито Манноне и Симон Миньоле действовали безошибочно.
А на 19-й минуте Манноне уже не смог выручить свою команду. Джеймс Милнер немного странным образом подал угловой, Деян Ловрен пробил с отскоком от газона, а вставший на пути мяча Старридж головой подправил снаряд под перекладину — 0:1.
Однако вел в счете "Ливерпуль" лишь шесть минут. Ндонг рванул меж Деяна Ловрена и Рагнара Клавана и был сбит с ног. А поскольку нарушение произошло в штрафной площади, рефери назначил пенальти. И хотя Миньоле угадал направление полета мяча, но отразить удар Дефо не смог — 1:1.
Во второй половине тайма игра была более закрытой и велась в основном в середине поля. Гости больше держали мяч, но реальных моментов забить не создали.
После перерыва Манноне пришлось совершить еще несколько сейвов. Однако бесконечно это продолжаться не могло, и на 72-й минуте Садио Мане, оставшийся в одиночестве на дальней штанге при подаче углового, подкараулил удачный отскок мяча и немедленно поразил свободный угол ворот — 1:2.
Однако подгоняемый своими болельщиками "Сандерленд" не отчаялся, принявшись в силу своих возможностей искать шансы впереди. На 83-й минуте Мане рукой остановил удар удар Себастьяна Ларссона со штрафного, что послужило поводом ко второму пенальти в матче. Дефо вновь переиграл Миньоле с 11-метровой отметки — 2:2.
"Красным" очень хотелось вернуться домой с победой, но на еще один гол им банально не хватило ни времени, ни сил.
"Ливерпуль" потерял два очка, и хотя и остался главным преследователем "Челси", но подарил лидеру возможность увеличить свой отрыв. "Сандерленд" же набрал ценный балл в плане борьбы за выживание.
"Сандерленд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.01.2017 20:05
Просмотров: 4111
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну еще комментаторы давничи лютые)))
(ответить)
Ливерпуль чет стал жестко хандрить , а раньше играли красиво
Это походу карма , а то всякие колбасойдные ары начали петушиться
(ответить)
норм судья скамом заряженный
(ответить)
опять могли из офсайда забить кееек
(ответить)
рот АФа еще функционирует я смотрю. деснами прочищает путь Маню наверх
(ответить)
пиздец оффсайд метровый там был
(ответить)
Златан пиздец, 2 игры за 4 дня явно не для 35-летнего нападающего.
(ответить)
Побольше Лингарда в составе, переводчик
(ответить)
Блеа, единственная вкладка на ноуте была фапловская главная аж 31 декабря. Норм я не нолайфер.
(ответить)
Лингард уебок
(ответить)
как бла
(ответить)
бл сука.
(ответить)
Вот это пиздец
(ответить)
Хабиб Нурмагомедов:
Эй, Тони Фергюсон, если UFC не хотят платить тебе, я дам тебе дополнительные 200 000. Давай сделаем это, у тебя больше нет оправданий.
(ответить)
Ставь лайк, если бабы болеющие за лфк - шлюхи
(ответить)
Если чёрным запретят играть в АПЛ, то такие команды как вест хэм и челси вылетят в Чемпионшип
(ответить)
пиздос сковзеры полыхают.
(ответить)
Тейлор конечно норм говна въепал сегодня. Такой уебок.
(ответить)
Из за Маура все судьишки в заговоре против нашей команды. А колбаса вечно плакает что против них лохи ска.
(ответить)
просто хату на 0 0 спс дин((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий