"Ливерпуль" не смог выиграть у "Сандерленда"

Дубль Джермейна Дефо не позволили "Ливерпулю" вернуться от "Сандерленда" с тремя очками — 2:2.

После поражения 4:1 от "Бернли" в стартовом составе "котов" появились Дональд Лав, Дидье Ндонг и Джек Родуэлл.



Капитан "красных" Джордан Хендерсон так и не успел восстановиться за 48 часов, прошедших после матча с "Манчестер Сити", поэтому его место в команде занял Даниэль Старридж.



В начальной стадии матча команды обменялись несколькими точными ударами, но Вито Манноне и Симон Миньоле действовали безошибочно.



А на 19-й минуте Манноне уже не смог выручить свою команду. Джеймс Милнер немного странным образом подал угловой, Деян Ловрен пробил с отскоком от газона, а вставший на пути мяча Старридж головой подправил снаряд под перекладину — 0:1.



Однако вел в счете "Ливерпуль" лишь шесть минут. Ндонг рванул меж Деяна Ловрена и Рагнара Клавана и был сбит с ног. А поскольку нарушение произошло в штрафной площади, рефери назначил пенальти. И хотя Миньоле угадал направление полета мяча, но отразить удар Дефо не смог — 1:1.



Во второй половине тайма игра была более закрытой и велась в основном в середине поля. Гости больше держали мяч, но реальных моментов забить не создали.



После перерыва Манноне пришлось совершить еще несколько сейвов. Однако бесконечно это продолжаться не могло, и на 72-й минуте Садио Мане, оставшийся в одиночестве на дальней штанге при подаче углового, подкараулил удачный отскок мяча и немедленно поразил свободный угол ворот — 1:2.



Однако подгоняемый своими болельщиками "Сандерленд" не отчаялся, принявшись в силу своих возможностей искать шансы впереди. На 83-й минуте Мане рукой остановил удар удар Себастьяна Ларссона со штрафного, что послужило поводом ко второму пенальти в матче. Дефо вновь переиграл Миньоле с 11-метровой отметки — 2:2.



"Красным" очень хотелось вернуться домой с победой, но на еще один гол им банально не хватило ни времени, ни сил.



"Ливерпуль" потерял два очка, и хотя и остался главным преследователем "Челси", но подарил лидеру возможность увеличить свой отрыв. "Сандерленд" же набрал ценный балл в плане борьбы за выживание.



"Сандерленд" — "Ливерпуль". Отчет о матче