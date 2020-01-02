"Сити" вдесятером обыграл "Бернли"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" вдесятером одержал тяжелейшую победу над "Бернли" — 2:1.

Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перевел в запас Серхио Агуэро, никак себя не проявившего против "Ливерпуля", доверив место в старте юному Келечи Ихеаначо. Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас также получили свой шанс.

Хозяева "Этихад" вполне могли открыть счет уже на седьмой минуте, когда после грубейшего провала в обороне "Бернли" Ихеаначо вышел один на один с Томом Хитоном, но тот помешал нападающему пробить. Мяч остался у "Сити", и спустя считанные секунды голкипер гостей уже был вынужден броситься в ноги Рахиму Стерлингу.

На 19-й минуте случился первый удар в створ ворот "бордовых". Это Яя Туре приложился по мячу из-за пределов штрафной площади, но Хитон вновь сыграл выше всяких похвал.

"Горожане" с огромным трудом преодолевали насыщенную оборону "Бернли", а на 32-й минуте их задача только усложнилась, потому что Фернандиньо грубо сыграл против Йоханна Берг Гудмундссона в центре поля и получил от рефери Ли Мейсона прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, "Сити" просто не знал, что делать, и до перерыва моментов не создал. Гости чувствовали себя довольно комфортно, впрочем сами шансов открыть счет тоже не имели.

Неудивительно, что на второй тайм Гвардиола выпустил Давида Сильву и Агуэро. Хозяева стали гораздо активнее атаковать и на 58-й минуте открыли счет. Гаэль Клиши подхватил мяч на дальнем краю штрафной, оторвался от опекуна и пробил низом в угол ворот — 1:0.

Гол подкосил "Бернли", и хозяева этим быстро воспользовались. На 62-й минуте Хитон остановил прорыв Стерлинга, но мяч достался Агуэро, который мощно пробил с острого угла. Коснувшись ближней штанги, сфера оказалась в воротах — 2:0.

Однако хоронить "бордовых" было еще рано. На 70-й минуте Клаудио Браво промахнулся мимо мяча при подаче углового, и Бен Ми поспешил наказать голкипера "Сити" — 2:1.

После гола "Бернли" хозяева решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и сосредоточились на удержании своего преимущества. Концовка выдалась нервной, но "горожане" все-таки сохранили победный счет.

"Сити" одержал тяжелейшую победу, благодаря которой поднялся на третью позицию. Однако игра команды Хосепа Гвардиолы вызывает еще больше нареканий, чем прежде.

"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 02.01.2017 20:18 # mcfc-fantactic
    Такой лимейсон, такой питараз... Хорошо хоть выиграли.

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  2. kowevoy 02.01.2017 20:14 # kowevoy
    Браво снова привёз?

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  3. hammersmith 02.01.2017 20:05 # hammersmith
    бля, физрук разваливает саутгемптон, пиздец

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  4. charlton 02.01.2017 20:05 # charlton
    Судья весь матч топил сити, но все равно умудрились выиграть

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  5. power 02.01.2017 20:05 # power
    мишка норм помочился на колбосоидов

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  6. mdfjvnlabngmlas 02.01.2017 20:01 # mdfjvnlabngmlas
    где новость про портовое недоразумение?

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  7. mancityman 02.01.2017 20:01 # mancityman
    конченые колбасные членососы, выигрывают у чемпионов и потом сосут у аутсайдера,атипичный ливарпоол.

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  8. ruslan19930611 02.01.2017 20:01 # ruslan19930611
    Леверпуль чемпик

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  9. iroquez 02.01.2017 20:01 # iroquez
    02.01.2017 19:06 #
    wengerrrro

    ого кэф на х2бернли, даже ф+1.5 изи
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    Источник: http://fapl.ru/posts/52264/?c=1#c6227537

    вот на ком букмекерки свои бабки зарабатывают

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  10. billy-talent 02.01.2017 20:00 # billy-talent
    Малацы.

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