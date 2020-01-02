"Сити" вдесятером обыграл "Бернли"
"Манчестер Сити" вдесятером одержал тяжелейшую победу над "Бернли" — 2:1.
Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перевел в запас Серхио Агуэро, никак себя не проявившего против "Ливерпуля", доверив место в старте юному Келечи Ихеаначо. Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас также получили свой шанс.
Хозяева "Этихад" вполне могли открыть счет уже на седьмой минуте, когда после грубейшего провала в обороне "Бернли" Ихеаначо вышел один на один с Томом Хитоном, но тот помешал нападающему пробить. Мяч остался у "Сити", и спустя считанные секунды голкипер гостей уже был вынужден броситься в ноги Рахиму Стерлингу.
На 19-й минуте случился первый удар в створ ворот "бордовых". Это Яя Туре приложился по мячу из-за пределов штрафной площади, но Хитон вновь сыграл выше всяких похвал.
"Горожане" с огромным трудом преодолевали насыщенную оборону "Бернли", а на 32-й минуте их задача только усложнилась, потому что Фернандиньо грубо сыграл против Йоханна Берг Гудмундссона в центре поля и получил от рефери Ли Мейсона прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, "Сити" просто не знал, что делать, и до перерыва моментов не создал. Гости чувствовали себя довольно комфортно, впрочем сами шансов открыть счет тоже не имели.
Неудивительно, что на второй тайм Гвардиола выпустил Давида Сильву и Агуэро. Хозяева стали гораздо активнее атаковать и на 58-й минуте открыли счет. Гаэль Клиши подхватил мяч на дальнем краю штрафной, оторвался от опекуна и пробил низом в угол ворот — 1:0.
Гол подкосил "Бернли", и хозяева этим быстро воспользовались. На 62-й минуте Хитон остановил прорыв Стерлинга, но мяч достался Агуэро, который мощно пробил с острого угла. Коснувшись ближней штанги, сфера оказалась в воротах — 2:0.
Однако хоронить "бордовых" было еще рано. На 70-й минуте Клаудио Браво промахнулся мимо мяча при подаче углового, и Бен Ми поспешил наказать голкипера "Сити" — 2:1.
После гола "Бернли" хозяева решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и сосредоточились на удержании своего преимущества. Концовка выдалась нервной, но "горожане" все-таки сохранили победный счет.
"Сити" одержал тяжелейшую победу, благодаря которой поднялся на третью позицию. Однако игра команды Хосепа Гвардиолы вызывает еще больше нареканий, чем прежде.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
02.01.2017 20:00
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Последние комментарии:
Такой лимейсон, такой питараз... Хорошо хоть выиграли.
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Браво снова привёз?
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бля, физрук разваливает саутгемптон, пиздец
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Судья весь матч топил сити, но все равно умудрились выиграть
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мишка норм помочился на колбосоидов
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где новость про портовое недоразумение?
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конченые колбасные членососы, выигрывают у чемпионов и потом сосут у аутсайдера,атипичный ливарпоол.
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Леверпуль чемпик
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02.01.2017 19:06 #
wengerrrro
ого кэф на х2бернли, даже ф+1.5 изи
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Источник: http://fapl.ru/posts/52264/?c=1#c6227537
вот на ком букмекерки свои бабки зарабатывают
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Малацы.
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