Эллардайс требует уволить ответственного за расписание

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс призвал уволить человека, ответственного за составление расписания матчей в праздничный период.

Накануне "орлы" потерпели поражение в гостях у "Арсенала" (2:0). Поняв, что его команда не имеет реальных шансов на положительный результат в этом матче, Большой Сэм поспешил снять с игры ключевых игроков Йоана Кабайе, Кристиана Бентеке и Андроса Таунсенда.



Эти замены Эллардайс объясняет близостью матча против "Суонси", своего прямого конкурента в борьбе за выживание. Сэм даже призывает наказать чиновника, который поставил поединок аутсайдеров на вторник, предоставив "лебедям" в полтора раза больше времени на отдых.



"Нам пришлось так поступить. Несомненно, наш большой матч будет во вторник. У нас нет глубины состава".



"Почему мы не можем играть в среду? Я не знаю, кто составляет расписание, но этот человек должен быть уволен. У "Суонси" есть 24 лишних часа по сравнению с нами. Тебе хочется справедливости, когда столь многое на кону".



"У игроков нет времени, чтобы восстановиться на 100 процентов. Наши игроки должны быть готовы к "Суонси", это будет большой матч, в котором мы обязаны побеждать. Если бы мы добились результата против одной из больших команд, это стало бы бонусом, потому что сейчас топ-6 гораздо лучше, чем в прошлом году", — цитирует Эллардайса Daily Mirror.