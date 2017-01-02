"Бавария" разрешила Клементу начать переговоры с "Суонси"

"Бавария" официально разрешила своему ассистенту Полу Клементу вступить в переговоры с "Суонси" относительно вакантной позиции главного тренера.

Как ассистент, Клемент поработал в некоторых из лучших клубов мира: "Челси", "Реале", ПСЖ. С этого сезона Пол помогает Карло Анчелотти в Мюнхене, однако мысль о самостоятельной тренерской карьере никогда не давала ему покоя.



Часть прошлого сезона 44-летний Клемент провел в "Дерби", а ранее в этой кампании уже проходил собеседование в "Суонси", но американские акционеры "лебедей" тогда решили сделать ставку на своего соотечественника Боба Брэдли.



Сейчас, после увольнения Брэдли, "Суонси" вернулся к кандидатуре Клемента, и тот сохранил желание поработать на "Либерти", несмотря на последнее место "лебедей" в таблице Премьер-Лиги.