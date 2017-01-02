"Бавария" разрешила Клементу начать переговоры с "Суонси"
"Бавария" официально разрешила своему ассистенту Полу Клементу вступить в переговоры с "Суонси" относительно вакантной позиции главного тренера.
Как ассистент, Клемент поработал в некоторых из лучших клубов мира: "Челси", "Реале", ПСЖ. С этого сезона Пол помогает Карло Анчелотти в Мюнхене, однако мысль о самостоятельной тренерской карьере никогда не давала ему покоя.
Часть прошлого сезона 44-летний Клемент провел в "Дерби", а ранее в этой кампании уже проходил собеседование в "Суонси", но американские акционеры "лебедей" тогда решили сделать ставку на своего соотечественника Боба Брэдли.
Сейчас, после увольнения Брэдли, "Суонси" вернулся к кандидатуре Клемента, и тот сохранил желание поработать на "Либерти", несмотря на последнее место "лебедей" в таблице Премьер-Лиги.
02.01.2017 18:00
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