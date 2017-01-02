Данни Блинд одобряет планы Депая отправиться в "Эвертон"

Мемфис Депай Наставник сборной Голландии Данни Блинд одобрил планы вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая отправиться в "Эвертон".

По информации Manchester Evening News, переговоры 22-летнего Депая о переходе в "Эвертон" находятся в завершающей стадии. Причем это будет, скорее, постоянный трансфер, нежели аренда.

Блинд считает, что переезд под крыло Рональду Куману, который настойчиво интересовался Депаем еще до перехода того в "Юнайтед", пойдет на пользу игроку.

"Мемфису необходим трансфер в январе. Он не входит в основную обойму команды и поэтому должен уйти".

"В "Эвертон" Рональда Кумана? Куман отлично его знает, что очень важно. Сейчас он в таком положении, что ему, возможно, даже будет сложно пробиться в состав "Эвертона". На флангах у "Эвертона" будет серьезная конкуренция для него. Если те вингеры останутся, Мемфису придется постараться, чтобы стать основным игроком в "Эвертоне", — сообщил Блинд.


Метки Блинд, Депай, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2017 17:00

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  1. belka-rulit 02.01.2017 17:48 # belka-rulit
    Одно радует священная семерка освободится!!!

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  2. blackdreamer 02.01.2017 17:29 # blackdreamer
    скатился как и лигенда арсинала вилшер

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