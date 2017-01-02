Бутланд может пропустить остаток сезона
Голкипер "Стоука" Джек Бутланд рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной еще 10 месяцев назад.
Еще в конце марта Бутланд получил серьезную травму лодыжки в товарищеском матче между Англией и Германией в Берлине. Джеку пришлось пропустить поездку на Евро-2016 и первую половину нынешнего сезона.
Ожидалось, что 24-летний вратарь сможет вернуться в строй еще в августе, однако восстановление Бутланда не обошлось без рецидивов. Теперь высока вероятность, что Джек не сыграет в текущем сезоне.
"Джек будет в полном порядке, когда вернется в строй, но это может затянуться на неопределенное время, вплоть до конца сезона", - сообщил главный тренер "Стоука" Марк Хьюз The Guardian.
Отметим, что в связи с травмой Бутланда "гончары" постараются выкупить трансфер голкипера Ли Гранта, арендованного на сезон у "Дерби".
02.01.2017 16:00
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