Бутланд может пропустить остаток сезона

Голкипер "Стоука" Джек Бутланд рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной еще 10 месяцев назад.

Еще в конце марта Бутланд получил серьезную травму лодыжки в товарищеском матче между Англией и Германией в Берлине. Джеку пришлось пропустить поездку на Евро-2016 и первую половину нынешнего сезона.



Ожидалось, что 24-летний вратарь сможет вернуться в строй еще в августе, однако восстановление Бутланда не обошлось без рецидивов. Теперь высока вероятность, что Джек не сыграет в текущем сезоне.



"Джек будет в полном порядке, когда вернется в строй, но это может затянуться на неопределенное время, вплоть до конца сезона", - сообщил главный тренер "Стоука" Марк Хьюз The Guardian.



Отметим, что в связи с травмой Бутланда "гончары" постараются выкупить трансфер голкипера Ли Гранта, арендованного на сезон у "Дерби".