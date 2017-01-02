Вейналдум зазывает Промеса в "Ливерпуль"

Джорджиньо Вейналдум и Квинси Проме Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум надеется, что его соотечественник Квинси Промес покинет "Спартак" и окажется на "Энфилде".

По слухам, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассматривает кандидатуру 24-летнего Промеса в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки. Поговаривают, что со своим предложением "Ливерпуль" может обратиться к "Спартаку" уже в январе.

Вейналдум надеется, что его соотечественник и партнер по сборной Голландии окажется на "Энфилде", если мерсисайдский клуб вступит в официальные переговоры со своими коллегами из России.

"Думаю, Квинси прекрасно знает, насколько велик "Ливерпуль". По крайней мере я знал об этом еще до своего перехода сюда. Конечно, я хочу, чтобы он перешел в "Ливерпуль", ведь он хороший игрок, который может помочь команде".

"Я не знаю, насколько история с его возможным переходом сюда правдива. Мы не разговаривали с ним на эту тему, а я читал лишь об этом в газетах и интернете", - цитирует Вейналдума Goal.



Метки Вейналдум, Ливерпуль, Промес, Спартак

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2017 15:00

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  1. mancunia-planet 02.01.2017 15:54 # mancunia-planet
    из спартака в спартак

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  2. melwood-lfc 02.01.2017 15:46 # melwood-lfc
    чемпик возьмет-летом придет мб

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  3. red-devil-4ever 02.01.2017 15:38 # red-devil-4ever
    обещал не уходить пока чемпионство не возьмут

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  4. rap-woiska 02.01.2017 15:00 # rap-woiska
    Нет,Промеса не надо,Шатов и только шатов!

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