Вейналдум зазывает Промеса в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум надеется, что его соотечественник Квинси Промес покинет "Спартак" и окажется на "Энфилде".

По слухам, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассматривает кандидатуру 24-летнего Промеса в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки. Поговаривают, что со своим предложением "Ливерпуль" может обратиться к "Спартаку" уже в январе.



Вейналдум надеется, что его соотечественник и партнер по сборной Голландии окажется на "Энфилде", если мерсисайдский клуб вступит в официальные переговоры со своими коллегами из России.



"Думаю, Квинси прекрасно знает, насколько велик "Ливерпуль". По крайней мере я знал об этом еще до своего перехода сюда. Конечно, я хочу, чтобы он перешел в "Ливерпуль", ведь он хороший игрок, который может помочь команде".



"Я не знаю, насколько история с его возможным переходом сюда правдива. Мы не разговаривали с ним на эту тему, а я читал лишь об этом в газетах и интернете", - цитирует Вейналдума Goal.